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Участник шоу "Замуж за Бузову" шокировал заявлением

"Замуж за Бузову" Фото:instagram.com/zabuzovy
Победитель проекта Денис Лебедев рассказал в прямом эфире в своем Instagram о крупном штрафе. По его словам, огромную сумму выставили троим участникам шоу "Замуж за Бузову".
прочитано 2016 раз

Экс-женихи поющей ведущей были наказаны рублем за нарушение контракта с проектом. Продюсеры "Замуж за Бузову" выставили им штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Таким образом мужчины поплатились за некорректные высказывания в соцсетях.

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Кроме того, в прямом эфире сыровар Лебедев подчеркнул, что не будет называть имена тех, кто теперь обязан выплатить штраф телеканалу ТНТ. Он отметил, что должен следить за тем, что говорит публично. Один из пользователей соцсети спросил Дениса, был ли в проекте "Замуж за Бузову" сценарий. Однако мужчина ушел от ответа, сообщает "ВокругТВ".

Отметим, шоу "Замуж за Бузову" закончилось 14 октября, но бурно обсуждают его до сир пор. После окончания проекта практически все экс-женихи проснулись известными.

Как писали "Дни.ру", в декабре Лебедев сообщил, что больше не будет пытаться обратить на себя внимание Ольги. Он намерен двигаться дальше.

Напомним, победитель проекта Денис Лебедев оказался не тем, за кого себя выдавал. В СМИ появились шокирующие подробности об участнике реалити-шоу "Замуж за Бузову". Оказалось, что у сыровара куча долгов и любовница, которую он бил. Также стало известно, что мужчина пришел на проект "Замуж за Бузову" ради пиара.

Автор: Валерия Нарская14 декабря 2018, 20:33
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