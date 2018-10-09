Известная модель показала откровенные фото в бикини

Известная американская модель Ким Кардашьян выложила фотографии в открытом бикини на своей официальной странице в Instagram. Сама телезвезда утверждает, что это винтаж от "Шанель".



Реакция подписчиков была неоднозначной. Многие раскритиковали столь откровенные снимки и назвали их вульгарными: "Отвратительно!", "Коко Шанель сейчас переворачивается в гробу".



Один из поклонников напомнил Ким, что у нее есть муж и дети: "Интересно, как отреагирует твой сын, когда его друзья покажут ему эти фотографии", "Твой муж тебя не уважает, если позволяет тебе публиковать такие фото!" Но были и те, кто похвалил формы Кардашьян: "Прекрасное тело!", "Для меня ты пример для подражания!"

Один из поклонников даже написал развернутый ответ на все оскорбления в адрес звезды: "Ким, продолжай делать то, что тебе нравится, и игнорируй всех хейтеров. Я не понимаю, почему многие недовольные комментарии занимают по полстраницы. Если вам не нравится Ким, то перестаньте сюда заходить. Сядьте на диету, ешьте здоровую пищу, ходите в спортзал и наконец начните жить полной жизнью!"

Напомним, этим летом участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" ввела новый пляжный тренд, который возмутил многих ее поклонников: звезда надела купальник, нижняя часть которого была натянута выше бедер.