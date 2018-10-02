Почему Карцев всю жизнь скрывал настоящую фамилию

Он готовился отметить 80-летие и строил планы, но судьба распорядилась иначе – не стало актера Романа Карцева. Правда, мало кто знает, что это была его ненастоящая фамилия.

Роман Карцев всегда гордился своей семьей. Дед по материнской линии, в честь которого и был назван артист, работал синагогальным кантором (главным певчим). Отец Аншель (друзья звали Андреем) Зельманович Кац – судья матчей второй Лиги чемпионатов Украины и тренер. Мать – Сура-Лея (в быту Соня) Рувиновна Фуксман – была секретарем парторганизации обувной фабрики и контролером ОТК. Говорили же дома только на идише.

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В детстве будущего актера на улице звали Ромка-артист, и эта кличка надолго к нему прилипла. Впрочем, доставалось ему и за еврейские корни, и за фамилию.

Интересно, что фамилия Карцев произошла от названия деревни Карчев или деревни Карчево. Очевидно, предок артиста был родом из тех мест. Вообще же, евреям Российской империи начали давать фамилии на рубеже XVIII-XIX веков, после раздела Польши, когда Екатерина II "приобрела" вместе с западными областями Белоруссии, Украины и Прибалтики огромное количество евреев. У большинства из них исторически не было фамилий, а только – имена и отчества, например, Шлойме, сын Хаимке. Чтобы узнать численность своих подданных, а также организовать их призыв в армию, Россия ввела переписи населения – так называемые ревизские сказки, во время которых всем евреям были даны фамилии, как правило по месту проживания.

Но вернемся к Карцеву. Его брат стал фокусником – выступал на эстраде в США под псевдонимом Карц. А сам Роман долго думал, как сделать фамилию более привычной для слуха публики. "Это Аркадий Райкин, увидевший меня во время своих одесских гастролей и пригласивший в свой театр, посоветовал поменять для выступления свою фамилию, – рассказывал позже актер. - Мол, Кац – очень коротко, выступишь – и все забудут. Поэтому он и посоветовал мне придумать что-нибудь подлиннее".