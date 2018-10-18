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Нанявшая охрану Бузова прячется от неадекватного бывшего

Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Телеведущая Ольга Бузова недавно рассталась с бизнесменом Денисом Лебедевым. Однако, как выяснилось, мужчина продолжает настойчиво добиваться взаимности от знаменитости.  
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Несмотря на то что звезда публично заявила об окончании их романа, молодой человек все еще оказывает ей знаки внимания. Он продолжает поддерживать иллюзию отношений, как будто ничего не случилось.

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В личном Instagram Лебедев публикует трогательные стихи, посвященные телеведущей, и полные нежности снимки. "Моя бусинка, самая светлая. Бесконечность дарю я с признанием. Моя бусинка, ты – вселенная безграничная, нереальная!" – посвятил он строки Бузовой.

Такое неадекватное ситуации поведение насторожило не только поклонников, но и саму Ольгу. Испугавшись, что ее бывший парень может быть опасен, она наняла охрану. Об этом сообщает StarHit.

Напомним, недавно выяснилось, что Денис Лебедев – 33-летний сыровар из Суздаля пришел на проект "Замуж за Бузову" не ради поиска второй половинки. Он пытался извлечь выгоду из общения с певицей.

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Публикация от Денис Лебедев (@lebedevdenis.ru)

В распоряжение журналистов попала переписка, в которой бизнесмен признается, что пришел на передачу, чтобы заработать деньги и прославиться. Денис даже воспользовался услугами некой компании, которая помогла ему создать образ богача.

Автор: Руслана Алексеева18 октября 2018, 17:39
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