Одурачившую миллионы людей Бузову вывели на чистую воду

Завершившееся шоу "Замуж за Бузову" оставило странные чувства у поклонников телеведущей. В течение всего проекта Ольга пыталась преподнести зрителям такую картину: участники играют ее чувствами, каждый желает получить хоть какую-то известность. На самом деле все с точностью до наоборот. Она сама придумала правила игры и хладнокровно манипулировала мужчинами, пришедшими на шоу. Тайны звезды Dni.Ru поведала ясновидящая.

Несмотря на то, что у телеведущей репутация не самой интеллектуальной девушки, у нее хватило фантазии, чтобы обернуть проект "Замуж за Бузову" себе на пользу. В многочисленных интервью Ольга рассказывала, что в ее жизни есть все, и не хватает только любимого человека рядом. Безусловно, в этих словах есть доля правды. Но к участникам шоу это не относилось, и сама главная героиня шоу знала это с самого начала. Бузова мастерски, профессионально отыгрывала все сценарные ходы: плакала, смеялась, откровенничала, злилась, радовалась, играла в недотрогу. И вот в конце с ней остался один претендент, сыровар Денис Лебедев.

"Внешне они выглядели как вполне приятная пара, хорошо смотрелись вместе, но кроме приятельских отношений их никогда ничего не связывало. Официально победителем проекта назван Денис, но после его окончания "влюбленные" встретились лишь пару раз. Ольга просто не видела перспективы в общении с Лебедевым, но шоу есть шоу и у него должен быть красивый финал. Бузова не могла выйти в центр зала и сообщить, что не хочет продолжать отношения с избранником", – сказала Dni.Ru ведунья Саона.

И, хотя большинство зрителей и поклонников певицы понимают, что это лишь телепроект, в глубине души они надеялись, что их любимица обретет свое счастье у них на глазах. Но этого не произошло. Финал шоу Ольга прокомментировала сухой благодарностью всем участникам, а Дениса Лебедева вскоре видели на побережье Кипра в компании другой девушки. "Их ничего не связывает и это, скорее, решение Бузовой. Ее сердце по-прежнему свободно, телеведущая и певица продолжит много работать, выступать, гастролировать, развивать свои бизнес-проекты и ждать встречи с мужчиной своей жизни", – уверена гадалка.