"Это какой-то крик": мать пришла в ужас от пения Буйнова

В будущем году Александр Буйнов отметит 30-летие сольной карьеры. Правда, не все родственники приняли решение уйти в певцы из клавишников ансамбля "Веселые ребята", в котором за 16 лет он получил всесоюзную популярность.



Мать Александра Буйнова училась в консерватории по классу фортепиано и окончила ее с отличием. Троим сыновьям она дала начальное музыкальное образование – была уверена, что сольфеджио и умение играть на инструментах пригодится. Позже те избрали музыку и профессиональной стезей, но в "попсу" ушел только один.

Когда Александр вдруг решил переметнуться в певцы, матери это очень не понравилось. "Она мне всегда говорила, что сильного голоса у меня, как, скажем, у Александра Малинина и Николая Баскова, нет, – признался Буйнов. – По ее мнению, мне бы только командовать, подобно отцу-майору, а петь совсем нельзя. Ей казалось, что я кричу на сцене".

Мать приходила в ужас всякий раз, когда слышала отпрыска. "Но я ведь никогда и не считал себя настоящим исполнителем, – оправдался Александр. – Я – музыкант, у которого есть свои произведения".

Его старший брат Аркадий работал дирижером Военной академии имени Фрунзе, был продюсером музыкальных программ на телевидении, а на пенсии стал певчим в хоре при деревенской церкви в Подмосковье. Он тоже не одобрял репертуар знаменитого родственника. "Лишь после того, как брат услышал в моем исполнении романс, он сказал: "Вот это уже, наконец-то, на что-то похоже", – цитирует Буйнова газета "Мир новостей".