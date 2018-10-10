Бузова публично обратилась к Тарасову: "Где эти клятвы?"

Поющая телеведущая Ольга Бузова не может отпустить прошлое. Звезда вновь вспомнила о разводе с футболистом Дмитрием Тарасовым.



Ольга стала гостьей нового сезона шоу Регины Тодоренко “Пятница с Региной”, которое выходит на YouTube. Бузова рассказала, что неудачное замужество чуть не довело ее до монастыря, певица хотела дать обет безбрачия.

“Я бы не хотела, чтобы мой муж был артистом, известным, не хотела бы, чтобы у него был Instagram, или чтобы его вообще кто-нибудь знал и даже видел. У меня вот такой высокий список требований к моему мужу. Хотя я вообще не знаю, хочу ли я замуж… Я уже там была! Платье было, свадьба была, клялись друг другу в любви в горе и в радости. Но где эти клятвы?” – убивается поющая телеведущая.

Ольга посетовала, что неудача с Тарасовым отражается на ее сегодняшней личной жизни. В идеале она бы хотела найти мужчину, который был бы далек от медийности. Однако участие в шоу “Замуж за Бузову” делает эти мечты невозможными.

Бузова отметила, что ей от безысходности пришлось сделать публичным, то, что для здоровых отношений должно оставаться в тайне от публики. "Самое сокровенное хочется хранить, поэтому и говорю, что я сама для себя расставила ловушку и попала в нее. Я два года была сильной и уверенной в себе женщиной, никого не подпускала – скала. А тут я пришла на проект, и всю душу наизнанку", – заявила Ольга.

Меж тем Ольга намекнула Регине, что ее сердце пока свободно, однако она уверена, что в скором времени сможет наполнить его любовью. Ради мужчины мечты знаменитость готова на все.