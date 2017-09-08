Семенович прыгнула в постель к полуголому Домогарову
Анна Семенович продолжает эпатировать поклонников. После того, как стало известно о связи артистки с актером Александром Домогаровым (они снимаются в одном фильме, не более), Семенович выложила фотографию, на которой запечатлена с раздетым по пояс партнером в постели. При этом лица у артистов весьма серьезны. Анна держит в руке бумаги с текстом, скорее всего, сценарием. А вот Домогаров, как предположили некоторые пользователи, все же сумел выучить свою роль, поэтому ему листок не понадобился.
Поклонники весьма неоднозначно отнеслись к публикации. Не все фанаты поняли, что речь идет о съемках фильма. Впрочем, более догадливые поклонники прояснили для тех ситуацию. "Аня, красивая спальня.....", "Это так не красива, те не идет такая роль, прости это мое мнение", "Красивая пара😃😃😃😂👍", "Зачем такое выкладывать😲😱Не красиво взрослой женщине ....", "Ничего себе", "Как там Домагаров себя сдерживает🙈", "удачливый парень😆", "Домогаров аж помолодел. 😉", "Такие обреченные лица у вас)))", "С чего она решила, что она актриса... ни петь не умеет и не может, и актрисой даже язык не поворачивается назвать..." – прокомментировали снимок поклонники.
Напомним, съемки фильма с Анной Семенович и Александром Домогаровым проходят в Минске.Снимает картину Дмитрий Астрахан. По сюжету "влиятельный продюсер Нечаев" (Александр Домогаров) приезжает на кинофестиваль в Приморск, где по случаю собрались в полном составе все его женщины: жена, любовница и "эффектная певица" (ее образ и воплотит на экране Анна Семенович).
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