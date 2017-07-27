Анна Семенович: Мне совсем чуть-чуть осталось

Анна Семенович обратилась к поклонникам. Она призналась, что ее ждет тяжелый период и что ей осталось чуть-чуть.

Анна Семенович позволила себе расслабиться и отправилась в отпуск. Оттуда популярная певица делает фотографии, которые размещает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Певица выложила снимок, изображающий ее в коротком платье нежно-голубого цвета с открытыми плечами и разрезом.

Популярная исполнительница сообщила, что совсем скоро она вернется к работе. "Перед тяжелым периодом съемок и концертов наслаждаюсь на все 100% отпуском ☀️ Уж простите меня за очередное фото, не часто провожу время на море 🌊 К сожалению, из-за плотного графика и того, что отдыхать мне совсем чуть-чуть осталось, не получится выбраться на одну из любимых постановок Большого театра – Иоланта. Ее покажут на фестивале в городе Савонлинна для нашего президента и главы Финляндии. Но ничего, я тоже отлично время проведу 😅" – написала Семенович.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на фотографию Анны. Фанаты пришли в восторг от певицы. "Такая красотка😉", "Красивая Анна наслаждаеться на берегу моря", "Девочка 👧 припевочка", "Красотищаааааа🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷", "Анечка чем старше, тем красивее 🌹🔥😘", – рассыпались в похвалах артистке поклонники.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Июл 27 2017 в 3:01 PDT

Ранее Анна Семенович выложила фотографию, на которой запечатлена в черном лаконичном купальнике. "Бесценный отдых с близкими людьми ⭐️Высоко сижу, далеко гляжу ⭐️", – призналась певица. Фанаты не сумели пройти мимо такой публикации. Аппетитные формы артистки никого не оставили равнодушным.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Июл 26 2017 в 8:51 PDT

"Вы песподобны мадам))", "Аня ты самая сексуальная женщина в России я тебе скажу😘", "Как же тяжело носить такую большую грудь! Не хотелось уменьшить? Или посещали такие мысли?", "Шикарнаяяяя!!!!! Супеееееер !!!!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️😍😍😍🌞🌞🌞💐🌺💐🌺💐", "Шикарна и неотразима !!! 👍😍😍😍" – пришли в восторг от зрелища подписчики.