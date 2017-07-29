Семенович в тельняшке восхитила поклонников

Певица Анна Семенович выложила на своей странице в Instagram фотографию с морского побережья. Перед зрителями она предстала в платье-тельняшке.

Анна Семенович не случайно выбрала для позирования платье, оформленное в виде тельняшки. И дело тут не в том, что тонкие горизонтальные линии подчеркивают ее внушительный бюст. Она решила заранее поздравить всех причастных с днем Военно-Морского Флота России, который отмечается в последнее воскресенье июля.

"Дорогие мои, накануне праздника в ленте уже много людей в тельняшках😃 Так что пусть и заранее, но поздравляю моряков и их близких с наступающим, благодаря вам и мощи российского ВМФ мы можем по-настоящему гордиться страной!🚢⚓️ Здоровья вам, счастья и семь футов под килем 😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она под снимками.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Июл 29 2017 в 2:26 PDT

Поклонники от этого образа Анны Семенович буквально пришли в восторг. "Морячка и море🌊", "вот это морячка😍😍😍", "Хорошая ты АННА ДОРОГАЯ", "такая ты классная и сексуальная женщина ))) обожаю", "Вот. это размерчик!!!" – принялись восхищаться комментаторы.

Напомним, ранее Анна Семенович рассказывала своим подписчикам, что решила устроить себе отпуск перед тяжелым периодом съемок и концертов. "Наслаждаюсь на все 100% отпуском", – рассказала она и добавила, что отдыхать ей осталось "совсем немного".