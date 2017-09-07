Стало известно о связи Домогарова и Семенович

Популярная исполнительница и телеведущая Анна Семенович опубликовала фотографии, на которых запечатлена с актером Александром Домогаровым. Оказывается, у артистов связь – они снимаются в одном фильме.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Семенович объявила, что занята в новой киноработе. Интересно, что ее партнером оказался известный актер Александр Домогаров. Семенович не скрывает своей радости. "Снимаем такое хорошее кино 🎬 Мне очень понравился сценарий , свежий , добрый и про Любовь ❤️ драматург признался, что писал мою героиню с меня , мне очень приятно 😌Она получилась очень трогательной, временами ее жаль, но главное она любит и любима 🙏🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)", – написала Семенович.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию артистки. "Домогаров красавчик)))", "Анечка....не шалить", "Бедный Домогаров!))))))) Какие съемки когда рядом такая девушка😍", "Домогаров пытается в глаза заглянуть ...", "Судя по выражению лица режиссерит на площадке Аня 🐯😄", "Как кино 📽 называется? Прекрасно 👌 выглядишь 👍 Александру Домогарову пламенный привет 👋 из Сибири", – написали пользователи Сети. Как указала сама Анна Семенович в комментариях, фильм, возможно, выйдет ближе к Новому году, а сама картина – "про два мира наш и после нашего😉👌🏼👍🏻". Съемки проходят в Минске.

Снимает фильм Дмитрий Астрахан. По сюжету "влиятельный продюсер Нечаев" (Александр Домогаров) приезжает на кинофестиваль в Приморск, где по случаю собрались в полном составе все его женщины: жена, любовница и "эффектная певица" (ее образ и воплотит на экране Анна Семенович), передает "Российская газета". Издание сообщает, что фильм называется "Жизнь прекрасна", однако на хлопушке, которую на фото держит Семенович, другое название – "Жизнь после жизни".

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Сен 6 2017 в 3:04 PDT

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Сен 7 2017 в 4:49 PDT

Отметим, что партнер эффектной блондинки Александр Домогаров пока не прокомментировал совместную работу с артисткой. Мало кто знает, что за плечами Семенович – внушительная фильмография: она снялась в двух десятках картин, причем в некоторых занималась озвучиванием.