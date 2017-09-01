Охранник добил беременную Светикову

Эксклюзив Особое мнение Интервью 50-летний Киркоров помолодел и принарядился Звезда "Дома-2" осталась без отца из-за любовницы

Выбор читателей

Перед смертью Глаголева взорвалась из-за измены
Жена о смерти Александра Маслякова
Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
Обрюзгшую Пугачеву сняли за примеркой блузки
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
партнеры
Пятница 1 сентября
Лента новостей
19:18
Мимо Земли пролетел крупнейший в истории астероид
18:49
В Москве зафиксирован крупный выброс сероводорода
18:19
Пьяный дальнобойщик напал на сотрудника ДПС (видео)
18:05
Жир вызывает 16 видов рака
17:52
В Москве при падении с высотки погиб строитель
17:27
Тарасова сравнила Липницкую с японкой-неудачницей
17:23
В Петербурге велосипедист обстрелял водителя
17:07
Россияне сходят с ума по новому клипу "Ленинграда"
16:50
Мособлгаз ввел в эксплуатацию газопровод в деревне Новоселки Зарайского района
16:44
В движении поездов на МЦК случился сбой
16:33
Названы лучшие фильмы ужасов года
16:00
Уральские бабушки обокрали приехавших к ним с концертом детей (видео)
15:59
В Екатеринбурге у детского сада произошла стрельба
15:52
Трамп борется с наркозависимостью
15:45
На Садовом кольце сделают полосу для общественного транспорта
15:37
У женщины из-за страшной болезни уменьшаются ноги
15:22
Байкер перекрыл шоссе ради спасения жизни (видео)
15:20
В процесс по делу "Югры" вступает бизнес-омбудсмен
15:06
Ученые заявили о появлении второго Солнца
15:02
В Москве с начала года сданы 12 новых учебных заведений
14:59
Тест-драйв Mini Cooper. Шустрый малый
14:56
Путин рассказал о жизни на Марсе
14:42
Москвичам пообещали дорожный апокалипсис
14:36
Хозяйка бьюти-салона умерла во время увеличения груди
14:26
В столице объявлен желтый уровень опасности
14:13
В Москве ребенка певицы шансона пырнули ножом
14:08
Галкин зажигает с Меньшовой
14:03
Audi A7 Sportback: сила одного
13:45
Мошенница из "Дома-2" отказывается предохраняться в постели
13:44
Киев обнародовал ужасающий сценарий учений "Запад-2017"
13:41
России пообещали резкий рост смертности в 2018 году
13:41
Любовники от скуки занялись сексом прямо на дороге (видео)
13:23
Воробей пристыдили за глумление над покойниками
13:17
Туристка сорвалась со скалы во время селфи
13:15
На юге Москвы зарубили 26-летнего уроженца Грозного
13:00
Барановская отправила красавицу-дочь в школу
12:57
Установлена максимальная продолжительность жизни человека
12:47
Болельщик напал на российского велогонщика (видео)
12:31
Малышева беременна от Эрнста
12:28
Звезда фильма "Коломбо" скончалась в возрасте 91 года
12:26
Олешко рассказал об интиме с Гришаевой
12:26
Порошенко 10 минут мучил детей на холоде
12:24
Автотранспорт "полетит" на юге столицы
12:20
В Москве жестоко избили известную телеведущую
12:09
Во Внуково таксист сбил охранника и протаранил шлагбаум (видео)
11:55
Дени Байсаров: Пугачеву бабушкой называть нельзя
11:46
Ученые превратили iPhone в электробритву
11:45
Володин в День знаний посетил гимназию в Саратове
11:43
"Худышки" без аппетита фригидны в постели
11:34
Совет на выходные
11:26
Тиллерсона отправили в отставку
11:21
Перед смертью Петренко лишил сына наследства
11:18
Пилот спас два пассажирских самолета от трагедии над Ростовом
11:09
Лавров отчитал американцев за отказ танцевать танго
10:58
Найден способ определить продолжительность жизни человека
10:48
Главные события Москвы с 1 по 7 сентября
10:47
Джоли с задорными сосками представила серьезный фильм
10:46
Российские школы установили рекорд
10:44
Плющенко и Буянова "сговорились" против Сотниковой
10:40
Скрипач Коган умер после лечения от рака в частной клинике
10:35
Отец-изверг лишал маленьких детей сна и еды
10:11
Букет страшных школьных воспоминаний о 1 сентября
10:04
Причиной урагана "Харви" могли стать инопланетяне
09:52
Гибель близкого человека подкосила здоровье Григорьева-Апполонова
09:48
Москвич выпал из окна квартиры и умер
09:29
Обнародовано нежное фото Верника и Богомолова
09:21
На севере Москвы грузовик сбил пешехода
09:18
По следам Васильевой: в Минобороны раскрыли аферу на сотни миллионов
09:09
На западе Москвы ребенка ранили ножом
09:00
В центре Москвы собрались тысячи мусульман
08:50
Шепелев откровенно о провале и сыне от Фриске
08:34
Путин предупредил об угрозе масштабного конфликта
08:33
Кабаева в прозрачном платье произвела фурор
08:08
Под Москвой в двойном ДТП погибли четыре человека
08:05
Как изменится жизнь россиян с 1 сентября
22:22
Гороскоп здоровья на сентябрь 2017 года
22:01
Действие сериала "Игра престолов" перенесли в наше время
21:55
Названа дата презентации нового iPhone
21:48
Простые правила по уходу за джинсами
21:43
Европа забеспокоилась за Украину после похищения журналистки
21:32
Шурыгина выложила Шепелеву новые детали своего изнасилования
21:29
Как выглядели звезды в школе
21:06
Назван лучший мотиватор для работы
20:55
Принцесса Диана предупреждала о своей смерти в аварии
20:32
Порошенко предложили превратить Крым в остров
20:22
В Россию возвращаются овощи из Турции
20:14
Неожиданный поворот в деле миллиардера Джабраилова
20:14
США "выстрелили себе в ногу" закрытием российских консульств
20:11
Москвичей напугал дым после обрезания в синагоге
20:05
Мотоциклист открыл стрельбу в центре Москвы
19:52
На российской границе поймали отряд из пяти вьетнамцев
19:37
Анна Плетнева увеличила грудь в честь праздника
19:27
Премьер Японии унизил Терезу Мэй
19:26
"Симпсоны" лишились ключевой фигуры
19:22
В Турции утонул турист из России
19:17
США закрывают российские консульства
19:11
Роковая ошибка Алины Кабаевой
19:06
82-летний Табаков посмеялся над своей старостью
18:44
Страшные подробности болезни Людмилы Рюминой
18:34
Путана прикинулась девственницей ради плотских утех с попом из "Дома-2"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелев откровенно о провале и сыне от Фриске
Малахова просят спасти Волочкову
Дени Байсаров: Пугачеву бабушкой называть нельзя
Елизавета II всю жизнь прячет дочь принцессы Дианы
Что случилось с лицом Марии Максаковой
Валерия – Лере Кудрявцевой: Дура вообще была конченая
Шоу-бизнес

Охранник добил беременную Светикову

Светлана Светикова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Популярная актриса и певица Светлана Светикова находится на девятом месяце беременности. На днях ей пришлось столкнуться с вопиющим хамством.
прочитано 2342 раза

Все произошло в одном из торговых центров Адлера. Певица и ее гражданский муж Алексей Полищук навлекли на себя гнев сотрудника магазина. По словам артистки, он нахамил им и провоцировал драку.

"Мерзкая ситуация у ТЦ в Адлере. Охраннику не понравилось, что Леша высаживал из машины меня на девятом месяце беременности и с Миланчиком (сын Светиковой – прим. ред.), и мою подругу с маленькой дочкой у главного входа", – рассказала Светлана. При этом она отметила, что они никому не мешали – встали в стороне с включенными аварийками.

По заверению знаменитости, охранник не только оскорблял Алексея, провоцируя его на драку словами "трус, давай отойдем". Наглец еще и матерился на беременную артистку. "Довел меня до слез", – поделилась Светикова. Эта история добила ее морально.

По словам Светланы, супруг еле сдержался, чтобы не допустить драки. Сама же звезда, когда инцидент был исчерпан, отправилась на поиски начальника охраны, дабы сообщить о недопустимом поведении его подчиненного. Но найти руководство ей так и не удалось.

К счастью, ситуация не сказалась на малыше. Светлана отметила, что ее организм, не смотря на перенесенные сильные переживания, ее не подвел, сообщает StarHit.

Автор: Людмила Фоканова1 сентября 2017, 16:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости зажгли на Дне мюзикла

567

комментарии

Политика

Трамп борется с наркозависимостью
Порошенко 10 минут мучил детей на холоде
Тиллерсона отправили в отставку
На поляков упал "российский шпионский дрон"

Шоу-бизнес

Изнасилованная Шурыгина обнародовала сокровенное фото
Николаев выложил трогательное фото без усов
Вид пузатой Хилькевич режет глаз
Озверевший муж-дебошир приставил нож к лицу звезды "Дома-2"

Проишествия

Почему певец Ермак жестоко расправился с голым другом
Москву спасли от терактов в День знаний
Певицу Линду сбил водитель без прав
Старушка погибла от автоматического освежителя

Lifestyle

82-летний Табаков посмеялся над своей старостью
"Симпсоны" лишились ключевой фигуры
Страшные подробности болезни Людмилы Рюминой
Богомолов убит из-за Серебренникова
Культура

Скрипач Коган умер после лечения от рака в частной клинике

Близкая подруга музыканта рассказала, что он в течение года боролся с меланомой
Шоу-бизнес

Мошенница из "Дома-2" отказывается предохраняться в постели

Саша Черно шокировала откровениями

Шоу-бизнес

Волочкова в бешенстве из-за рассказов про беспробудную пьянку

Балерина врезала обидчикам

Шоу-бизнес

Охранник добил беременную Светикову

Все дело в обыкновенным хамстве

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп здоровья на сентябрь 2017 года
Бизнес-гороскоп на сентябрь 2017 года
Липницкую подвели слабые нервы

Фоторепортажи

Барановская отправила красавицу-дочь в школу
Обнародовано нежное фото Верника и Богомолова
Анна Плетнева увеличила грудь в честь праздника
Как выглядели звезды в школе

Спорт

Тарасова сравнила Липницкую с японкой-неудачницей
Болельщик напал на российского велогонщика (видео)
Плющенко и Буянова "сговорились" против Сотниковой
Кабаева в прозрачном платье произвела фурор

Регионы

Первоклассница растрогала Путина необычным подарком (видео)
Туристка сорвалась со скалы во время селфи
Уральские бабушки обокрали приехавших к ним с концертом детей (видео)
Под Иркутском гробокопатель умер в свежевырытой могиле
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru