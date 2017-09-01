Охранник добил беременную Светикову
Все произошло в одном из торговых центров Адлера. Певица и ее гражданский муж Алексей Полищук навлекли на себя гнев сотрудника магазина. По словам артистки, он нахамил им и провоцировал драку.
"Мерзкая ситуация у ТЦ в Адлере. Охраннику не понравилось, что Леша высаживал из машины меня на девятом месяце беременности и с Миланчиком (сын Светиковой – прим. ред.), и мою подругу с маленькой дочкой у главного входа", – рассказала Светлана. При этом она отметила, что они никому не мешали – встали в стороне с включенными аварийками.
По заверению знаменитости, охранник не только оскорблял Алексея, провоцируя его на драку словами "трус, давай отойдем". Наглец еще и матерился на беременную артистку. "Довел меня до слез", – поделилась Светикова. Эта история добила ее морально.
По словам Светланы, супруг еле сдержался, чтобы не допустить драки. Сама же звезда, когда инцидент был исчерпан, отправилась на поиски начальника охраны, дабы сообщить о недопустимом поведении его подчиненного. Но найти руководство ей так и не удалось.
К счастью, ситуация не сказалась на малыше. Светлана отметила, что ее организм, не смотря на перенесенные сильные переживания, ее не подвел, сообщает StarHit.
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