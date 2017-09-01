Охранник добил беременную Светикову

Популярная актриса и певица Светлана Светикова находится на девятом месяце беременности. На днях ей пришлось столкнуться с вопиющим хамством.

Все произошло в одном из торговых центров Адлера. Певица и ее гражданский муж Алексей Полищук навлекли на себя гнев сотрудника магазина. По словам артистки, он нахамил им и провоцировал драку.

Публикация от Svetlana Svetikova �� (@svetikova_music) Авг 31 2017 в 12:27 PDT

"Мерзкая ситуация у ТЦ в Адлере. Охраннику не понравилось, что Леша высаживал из машины меня на девятом месяце беременности и с Миланчиком (сын Светиковой – прим. ред.), и мою подругу с маленькой дочкой у главного входа", – рассказала Светлана. При этом она отметила, что они никому не мешали – встали в стороне с включенными аварийками.

Публикация от Svetlana Svetikova �� (@svetikova_music) Авг 31 2017 в 12:24 PDT

По заверению знаменитости, охранник не только оскорблял Алексея, провоцируя его на драку словами "трус, давай отойдем". Наглец еще и матерился на беременную артистку. "Довел меня до слез", – поделилась Светикова. Эта история добила ее морально.

Публикация от Svetlana Svetikova �� (@svetikova_music) Авг 30 2017 в 9:02 PDT

По словам Светланы, супруг еле сдержался, чтобы не допустить драки. Сама же звезда, когда инцидент был исчерпан, отправилась на поиски начальника охраны, дабы сообщить о недопустимом поведении его подчиненного. Но найти руководство ей так и не удалось.

Публикация от Svetlana Svetikova �� (@svetikova_music) Авг 23 2017 в 2:28 PDT

К счастью, ситуация не сказалась на малыше. Светлана отметила, что ее организм, не смотря на перенесенные сильные переживания, ее не подвел, сообщает StarHit.