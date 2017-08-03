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Малахов двусмысленно высказался о поведении начальства

Андрей Малахов. Фото: кадр 1tv.ru
До сих пор Андрей Малахов молчал и никак не комментировал свой уход с Первого канала на "Россию 1". Похоже, он все же намекнул своим поклонникам. На днях ведущий записал красноречивую "историю" в Instagram, которая продержалась несколько часов и исчезла.
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В распоряжении сайта "Комсомольская правда" оказалась интригующая публикация Малахова. Она содержит фрагмент статьи из газеты "Ведомости" за 1 августа, где говорится о том, что компетентный руководитель должен уметь предотвращать выгорание работников и улучшать настрой коллектива. Далее телеведущий оставил подпись: "Босс-молокосос".

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Стоит отметить, что так называется недавний мультик, но если вспомнить детали сплетен о причинах ухода Малахова, то многочисленные сообщения о том, что ведущий не смог найти общий язык с новым продюсером, которая решила переформатировать "Пусть говорят", становится ясно, на что намекнул Андрей.   

Страсти вокруг Малахова накаляются. Кажется, не осталось ни одного СМИ, которое не сообщило бы о переходе ведущего на канал-конкурент. Версии, догадки, пересуды...

Публикация от @malakhov007

Кто-то вурен, что Малахов не поладил с новым продюсером программы "Пусть говорят", другие думают, что конкуренты пообещали Андрею великие миллионы, третьи полагают, что Малахову просто захотелось большей творческой свободы. 

Напомним, недавно Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу на Первом канале "На самом деле", суть которого заключается в том, что на очной ставке встречаются близкие люди, которые не смогли преодолеть разногласия. С помощью Дмитрия гости в студии стараются разобраться в причинах конфликтов и понять, что же на самом деле произошло.

Публикация от @malakhov007

Автор: Василиса Моргунова3 августа 2017, 21:57
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