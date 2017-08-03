Малахов сбежал из Москвы после скандала с увольнением

Известного телеведущего Андрея Малахова встретил в аэропорту Шереметьево около 12:00 3 августа лично знающий его политолог, президент Фонда изучения электоральных процессов и политики Андрей Миронов. Малахов, судя по всему, отправился на отдых.

Ведущий тоже заметил своего знакомого. Однако, поздоровавшись, поспешил уйти.

"Я три часа назад Малахова видел отлетающим из Шереметьева, судя по всему, на отдых в шортах", – цитирует Миронова радиостанция "говорит Москва". "Мы кивнули друг другу и разошлись, потому что он очень спешил", – добавил он.

Прокомментировал политолог и историю с уходом Андрея Малахова с Первого канала. "Видимо, что-то произошло. Когда человек уходит и хлопает дверью, наверное, есть на это причины, будь то политические, будь то личные, будь то финансовые. Это его личное дело", – заявил Миронов.

Публикация от @malakhov007 Июл 22 2017 в 12:34 PDT

При этом он предложил не "фантазировать" и подождать, пока Малахов сам об этом объявит. В целом же он поддержал телеведущего в его решении сменить работу из-за того, что в ток-шоу "Пусть говорят" решили добавить политики. "Электорат после трудового дня меньше всего заинтересован в том, чтобы смотреть политические новости… Люди перегреты", - считает Миронов.

Публикация от @malakhov007 Июл 19 2017 в 2:02 PDT

Напомним, 31 июля российский журналист Егор Максимов сообщил о том, что Малахов готовится к уходу с Первого канала ради работы на ВГТРК. По данным "Русской службы Би-Би-Си", причиной конфликта Малахова с руководством Первого канала стало то, что в ток-шоу "Пусть говорят" решили добавить политики.