Малахов сбежал из Москвы после скандала с увольнением
Ведущий тоже заметил своего знакомого. Однако, поздоровавшись, поспешил уйти.
"Я три часа назад Малахова видел отлетающим из Шереметьева, судя по всему, на отдых в шортах", – цитирует Миронова радиостанция "говорит Москва". "Мы кивнули друг другу и разошлись, потому что он очень спешил", – добавил он.
Прокомментировал политолог и историю с уходом Андрея Малахова с Первого канала. "Видимо, что-то произошло. Когда человек уходит и хлопает дверью, наверное, есть на это причины, будь то политические, будь то личные, будь то финансовые. Это его личное дело", – заявил Миронов.
При этом он предложил не "фантазировать" и подождать, пока Малахов сам об этом объявит. В целом же он поддержал телеведущего в его решении сменить работу из-за того, что в ток-шоу "Пусть говорят" решили добавить политики. "Электорат после трудового дня меньше всего заинтересован в том, чтобы смотреть политические новости… Люди перегреты", - считает Миронов.
Напомним, 31 июля российский журналист Егор Максимов сообщил о том, что Малахов готовится к уходу с Первого канала ради работы на ВГТРК. По данным "Русской службы Би-Би-Си", причиной конфликта Малахова с руководством Первого канала стало то, что в ток-шоу "Пусть говорят" решили добавить политики.
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