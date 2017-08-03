Новые подробности ухода Андрея Малахова

Информация о том, что вместо Андрея Малахова на роль нового ведущего "Пусть говорят" пробуют Дмитрия Борисова и Александра Смола, появилась в Сети не так давно и выглядит не очень правдоподобной. Однако москвичка Светлана, которая 26 июля участвовала в массовке в съемках нового выпуска программы рассказала, что в действительности происходит по ту сторону экрана.

"Я иногда подрабатываю в массовке шоу. Пришел вызов – без указания, в какую программу. Приезжаю в павильон на улицу Лизы Чайкиной, вижу декорации "Пусть говорят", а Малахова нет. Нам сообщили, что идут пробы новых ведущих, и запись, скорее всего, нигде не покажут", – цитирует женщину сайт "Комсомольская правда".

По мнению Светланы, ведущий программы "Время" Дмитрий Борисов чувствовал себя не в своей тарелке, в то время, как Смол больше легко общался и с героями, и с публикой, был раскрепощенным. Также женщина сообщила, что Малахов ушел, поскольку был не согласен с переездом в новую студию.

В СМИ тем временем появилась новая версия, почему Андрей Малахов решил уйти с Первого канала. Причиной конфликта ведущего с руководством "Первого канала" стало то, что в его знаменитое ток-шоу "Пусть говорят" решили добавить политики. Об этом пишет "Русская служба Би-Би-Си" со ссылкой на сотрудников телеканала, поделившихся информацией на условиях анонимности.

Публикация от @malakhov007 Июл 20 2017 в 3:08 PDT

Напомним, недавно Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу на Первом канале "На самом деле", суть которого заключается в том, что на очной ставке встречаются близкие люди, которые не смогли преодолеть разногласия. С помощью Дмитрия гости в студии стараются разобраться в причинах конфликтов и понять, что же на самом деле произошло.