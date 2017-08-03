Увольнение Малахова связали с убийством

Кому выгодно сохранить в эфире "Пусть говорят"? Ведь это курица, несущая золотые яйца.

Ровно неделя остается до развязки главной драмы телевизионного межсезонья. 10 августа из отпуска выйдет Андрей Малахов, и история с его уходом на "Россию 1" перестанет прирастать слухами. Знакомый с ситуацией телевизионщик заявил, что о переходе Малахова с канала на канал было известно еще весной.

"Принципиально решили в апреле. Как я понимаю, не собираются убивать программный бренд, просто будет замена ведущего. Но я не представляю, честно, кто может вместо Андрея вести", – цитирует собеседника ТАСС.

Ключевым тут является словосочетание "убийство программного бреда". В переводе на понятный зрителям язык оно означает, что закрывать резонансное шоу "Пусть говорят" никто не собирается, ведь интерес к нему стабильно высок. В апреле 2017 года, по данным аналитического сервиса Mediascope, рейтинг передачи составлял 6,2% при доле 18% (рейтинг – процент целевой аудитории, видевших программу; доля – процент от числа всех, кто смотрел в этот момент телевизор).

Самые высокие показатели у "Пусть говорят" были во время эфиров, посвященных Диане Шурыгиной. При этом на YouTube-канале каждый выпуск посмотрели более 17 миллионов раз.

От доли и рейтинга напрямую зависит стоимость рекламы, которая размещается в программе. Чем больше зрителей – тем дороже. Золотое время – будничный прайм-там. Под этим термином подразумевается утро, когда все собираются на работу, и вечер (после 19:00), когда семья усаживается перед телевизором. Говорят, в это время стоимость показа полуминутного ролика превышает один миллион рублей.

Такие рекламные поступления помогают каналу снимать дорогостоящие проекты и обеспечивать высокие зарплаты ведущим. Тот же Андрей Малахов в рейтинге российских знаменитостей, составленном Forbes, занимает 30-е место, а его годовой доход составляет 1,2 миллиона долларов.