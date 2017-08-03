Первый канал лжет ради славы Малахова

Чтобы выдать в эфир бытовые дрязги, сотрудники "Пусть говорят" готовы на подлог и подкуп. Шоу должно продолжаться!

Сколько копий сломано вокруг возможного ухода Андрея Малахова с Первого канала! Сторонники и противники спорят о причинах. Домохозяйки переживают, что больше не увидят, как в "Пусть говорят" кричат, бьют лица и признаются в беременности.

Они и понятия не имеют, как сложно разжечь в студии огонь скандала и подкидывать туда дровишек, как тяжело привезти из городов и сел героев, чтобы те перед всей страной трясли грязным бельем. Ради того, чтобы выдать в эфир бытовые дрязги, сотрудники Первого канала готовы на все – подлог, подкуп, обман. Все средства хороши для поднятия рейтинга. А народ очень любит смотреть на грязь, вот и не разочаровывают создатели "Пусть говорят".

На одиозном ток-шоу работают четыре бригады редакторов, каждая из которых готовит свою программу. Именно редакторы находят цепляющие сюжеты, связываются с героями и уговаривают их приехать в Москву. Телевизионщики пускаются на всевозможные уловки, лишь бы заманить участников в студию. Зачастую нагло лгут. Например, представляются сотрудниками передачи "Жди меня", которой люди свято верят. Даже полиция дает конфиденциальную информацию и паспортные данные потенциальных "жертв".

Бывает, люди приезжают в Москву, не зная, что приглашены на программу Малахова. Оказавшись в телецентре, они попадают в ловушку: чтобы уйти из студии, нужен сопровождающий. Немного психологической обработки, и человек отправляется делиться бедой под объективами камер. А чтобы он не узнал, что на передачу вызваны внебрачные дети, соседи и коллеги, и не "обрадовался" раньше времени, их проводят через другие подъезды. Эффект неожиданности оказывается сильнейшим. Эдаким обухом по голове.

Многим несчастным в "Пусть говорят" обещают помощь, заверяя, что позовут в студию депутатов. На деле, конечно, это не входит в задачи создателей – им нужно яркое, эмоциональное, скандальное шоу.

А его главная звезда Андрей Малахов – просто ведущий. Ему не только заранее пишут вопросы, но и подсказывают в ушной монитор, что сказать и кому в студии обратиться. Да, работает он профессионально, но короля всегда делает свита. Она, кстати, как говорят, покидает Первый канал вслед за ведущим.