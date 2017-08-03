Малахов разберется с наркозависимостью после увольнения с Первого канала
Медиасообщество продолжает бурлить по поводу возможного ухода Андрея Малахова с Первого канала. Обсуждаются версии, причины, последствия. Пишут даже, что на "России 1" спешно ремонтируют студию программы "Прямой эфир", которую якобы вместо Бориса Корчевникова будет вести звезда "Пусть говорят". А хоккейный клуб "Спартак" пригласил Андрея стать ведущим домашних матчей.
Однако на осень у Малахова есть планы, далекие от телевидения, хотя и не отменяющие возможности появления в кадре. Вместе со своей давней подругой Даной Борисовой, которая избавляется от пагубного пристрастия в Таиланде, он откроет центр реабилитации наркозависимых. Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников отметил: "Это стартап. Думаю, проект начнет работать уже в сентябре".
Лушников рассказал, что страдающие от наркозависимости знаменитости просят помочь анонимно, чтобы ушлые журналисты не пронюхали и не раструбили. "Очень многие медийные личности не могут, боятся по каким-либо причинам обратиться в простой реабилитационный центр. Центр был создан для людей, которым нужна полная, стопроцентная анонимность", – цитирует чиновника RT.
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