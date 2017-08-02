Жена Малахова о его уходе с Первого канала

Официального подтверждения перехода Андрея Малахова с Первого канала на "Россию 1" до сих пор нет, но обсуждение этой новости не прекращается. Супруга телеведущего Наталья Шкулева пошутила на эту тему в Сети.

Сообщения об уходе ведущего программы "Пусть говорят" всполошили интернет и породили множество самых невероятных слухов о причинах подобного решения. Переход Андрея Малахова с одного канала на другой уже иронично окрестили трансфером года.

Коллега ведущего Яна Чурикова выложила в Instagram снимок, на котором тот запечатлен в прыжке у побережья моря в Баку, и объявила конкурс на лучшую подпись к фотографии. Жена Малахова решила пошутить и предложила свой вариант: "В трансферном прыжке?"

Публикация от Yana Churikova (@yana_chu) Июл 31 2017 в 8:18 PDT

Одной из причин решения ведущего называют его разногласия с Натальей Никоновой, которая продюсирует новое шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". Также бытует мнение, что Андрей не собирается уходить и просто пытается воздействовать на руководство Первого. Подозревают Малахова и в стремлении заполучить свободу действий.

Первый канал не комментирует возможное увольнение телеведущего, а ВГТРК не подтвердила информацию том, что он станет их новым сотрудником. Напомним, что сообщения об уходе Андрея Малахова с Первого и его трудоустройстве на канале "Россия 1" появились в понедельник, 31 июля.