Пугачеву втянули в скандал с Малаховым

Самой обсуждаемой темой сейчас является уход Андрея Малахова с Первого канала. Лена Миро не обошла вниманием известного телеведущего и, не изменяя себе в остроте высказываний, прокомментировала ситуацию.

"Достал Малахов. Достал больше, чем Брежнев - советских граждан в свое время. Малахова много. Слишком много. Его очкастая улыбчивая морда -везде: по будням и по выходным не выкисает из телевизора. Нас изнасиловали Малаховым!" – в ярости написала Лена.

"Он, может, и парень-то неплохой, и как ведущий профессионально вырос за столько-то лет торчанья в телевизоре, но – елы-палы! - сколько можно, а?! Вот что за черта у нас? Вцепиться в кого-то одного, и этим кем-то насиловать народ до рвотного рефлекса. С Пугачевой – так. С Малаховым – так", – продолжила блогер.

Публикация от Лена Миро (@lenamyro) Авг 1 2017 в 10:01 PDT

"В Америке все по-другому. Там большая и яркая палитра селебов. Выбирай на свой вкус: от Рианны до Опры. У нас же – Андрюшка да Пугачиха. Стоят на божничке. Молитесь, быдло!" – возмутилась Миро.

Звезда интернета для пущего эффекта сравнила Андрея Малахова со своим любимым актером Леонардо Ди Каприо: "Представьте, что было бы, если бы каждый фильм в Голливуде снимался с Ди Каприо в главной роли. Или, скажем, Опра, которую я очень уважаю, была бы главной телеведущей страны. И швец, и жнец, и на дуде игрец, как наш Андрюша".

Публикация от @malakhov007 Июл 19 2017 в 2:02 PDT

Как писали Dni.Ru, известие о трансфере Малахова с Первого канала в ВГТРК стало самой громкой новостью телевизионного межсезонья. В ВГТРК информацию о переходе к ним ведущего не подтвердили, но и не опровергли. "У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент", – открестились от вопроса в пресс-службе компании.