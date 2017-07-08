Панин получил новую работу после скандала

Скандально известный актер Алексей Панин получил новую работу. Его пристроила к себе звезда "Дома-2" Екатерина Колисниченко.

Неожиданной новостью появилась на одной из страниц социальной сети Instagram. Панину досталась роль в ее новом клипе, однако какая именно – неизвестно.

"Да, это правда. Алексей станет героем музыкального клипа на песню "Охотник", – заявила она. Сам Панин информацию о новой работе никак не прокомментировал.

enter; width:100%;"> Публикация от Екатерина Капелюш-Колисниченко (@kolisnichenko_official) Июн 30 2017 в 11:22 PDT

Примечательно, что далеко не все интернет-пользователи оценили выбор Колисниченко. "Нашла с кем сниматься, за деньги на все готова", – пишет один из комментаторов. "Позорище он", – поддерживает волну критики другой на странице журнала "Дом-2" в Instagram.

Напомним, о Панине вновь заговорили после публикации скандальных видеороликов с его участием. На опубликованных кадрах видно, как актер разгуливает в женском белье по улицам города.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июн 6 2017 в 11:50 PDT

Поступок Панина признали аморальным. Артист оправдался за свое поведение: он заявил, что исправился, и даже ходит в церковь. Активисты создали петицию в Сети с призывом проверить психическое здоровье актера, на воспитании у которого находится малолетняя дочь.