Панин получил новую работу после скандала
Неожиданной новостью появилась на одной из страниц социальной сети Instagram. Панину досталась роль в ее новом клипе, однако какая именно – неизвестно.
"Да, это правда. Алексей станет героем музыкального клипа на песню "Охотник", – заявила она. Сам Панин информацию о новой работе никак не прокомментировал.
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Примечательно, что далеко не все интернет-пользователи оценили выбор Колисниченко. "Нашла с кем сниматься, за деньги на все готова", – пишет один из комментаторов. "Позорище он", – поддерживает волну критики другой на странице журнала "Дом-2" в Instagram.
Напомним, о Панине вновь заговорили после публикации скандальных видеороликов с его участием. На опубликованных кадрах видно, как актер разгуливает в женском белье по улицам города.
Поступок Панина признали аморальным. Артист оправдался за свое поведение: он заявил, что исправился, и даже ходит в церковь. Активисты создали петицию в Сети с призывом проверить психическое здоровье актера, на воспитании у которого находится малолетняя дочь.
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