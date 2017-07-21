Волочкова: Я – сумасшедший, странный человек

Популярная балерина Анастасия Волочкова променяла солнечные иностранные курорты на родной и любимый Крым. Танцовщица прилетела на полуостров с фестивальным благотворительным туром "Симфония добра" и объяснила журналистам, почему считает себя странным и сумасшедшим человеком.

Едва сойдя с самолета, Волочкова дала душещипательное, откровенное интервью. По информации местных СМИ, бывшая прима Большого театра вышла из самолета в коротком кружевном платье и на высоких каблуках.

"Мы летели с директором экономклассом, и рядом были замечательные люди, – сообщила встречавшим ее репортерам Анастасия. – Одна женщина мне даже уступила место, потому что понимала, что мне нужно ножки положить на стеночку, а не на голову впереди сидящему человеку".

Балерина оценила благородный порыв попутчицы. "Это было так трогательно. Вообще это был такой невероятный "Боинг" – на Мальдивы такие не летают", – со знанием дела сказала Волочкова, только-только вернувшаяся из Греции.

Как сообщает ИА "КрымИнформ", благотворительный фестиваль "Симфония добра" проходит при поддержке министерства культуры Крыма. В мероприятии принимают участие детские творческие коллективы республики. Он пройдет в пяти городах: Феодосии, Ялте, Симферополе, Симеизе и Белогорске. Зрители могут посещать эти концерты бесплатно.

Анастасия заявила, что ее цель в Крыму – не заработать, а "подарить эмоции" и поделиться опытом. Однако организация концертов требует некоторых сопутствующих затрат, которые покрыли неравнодушные предприниматели. Но нашлись эти благодетели буквально в последний момент. Волочкова нашла в Ялте гостиницу, директор которой принимает балерину и ее команду на безвозмездной основе.

"В этот раз нас, мою команду еще будут кормить вкусной едой, – радостно отметила танцовщица. – Я тот еще едок, мне бульончик с курочкой утром, и все, я на целый день сыта".

Далее Волочкова принялась посыпать голову пеплом. "Я – странный человек. Многие люди, которые организовывают проекты, сначала находят деньги, финансовые возможности. Потом занимаются реализацией, находят площадки, на которых провести мероприятие. Затем делают рекламу и потом уже приезжают танцевать", – перечислила артистка и тут же добавила, что у нее все совсем по-другому.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июл 21 2017 в 3:28 PDT

Анастасия сломала систему, договорившись об организации концертов, не найдя заблаговременно спонсоров. "Мы неделю назад ударили по рукам по телефону, договорились по поводу площадок, приглашений. Я, наверное, сумасшедший человек, потому что организационно все было выполнено, но еще вчера я не знала, на что нам сюда полететь, как найти финансовую возможность для реализации этого проекта", – призналась блондинка.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июл 21 2017 в 3:35 PDT

Ее спасло чудо. Несколько дней назад Волочкова попросила помощи у знакомых бизнесменов, но слышала лишь: "Нам не надо, выборы уже прошли". Анастасии было обидно это слышать. "Представляете, буквально сегодня раздался звонок, позвонил знакомый знакомых и помог", – рассказала артистка и от всей души поблагодарила добросердечного бизнесмена из Санкт-Петербурга.