Волочкова: Я – сумасшедший, странный человек

Эксклюзив Особое мнение Интервью Виторган о новой беременности Собчак Певец Николай Носков смертельно болен

Выбор читателей

Медведев раскрыл тайны Фриске и Шепелева
Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью
Дочь Сафонова переплюнула красотой Савельеву
Пригожин раскрыл подробности брака Баскова и Лопыревой
Собчак разнесла звезд за ложь о "золотой" свадьбе
Рак Задорнова сравнили с насморком
партнеры
Пятница 21 июля
Лента новостей
21:53
Трамп выбрал себе новую Псаки
21:30
Старушка угнала такси и стала возить пассажиров
21:09
Число сторонников прекращения огня в Сирии растет
21:00
Лобовое столкновение со спокойным водителем попало на видео
21:00
В ОБСЕ подсчитали нарушения перемирия в Донбассе
20:52
Жительница Сургута получила 336 млн за полгода
20:29
Ученые повторили Большой взрыв на Земле
20:04
В центре Лондона прогремел взрыв
19:39
Как женщины манипулируют мужчинами
19:22
Пресс-секретарь Белого дома подал в отставку
18:57
14-летнюю королеву красоты изнасиловали в Ульяновске
18:10
Массовое отравление в Калининграде закончилось уголовным делом
18:04
Раскрыт секрет появления бабушек
17:29
Госдума закрыла весеннюю сессию
17:29
Плавучую АЭС заправят топливом в Мурманске
17:09
Трагически погибшие знаменитости
17:06
Россияне позитивно оценивают деятельность Госдумы
17:02
Путин раскрыл свой псевдоним
16:42
Скоростная монашка покорила пользователей Сети (видео)
16:22
Путин встречается с одаренными детьми в Сочи (видео)
16:20
Телемедицина открывает новые лазейки для преступников
16:18
110 тысяч россиян жаждут попасть на Всемирный фестиваль молодежи
16:17
Раскрыт секрет "часов Путина" за миллион евро
16:16
Подростки жестоко избили прохожего в Петербурге
16:10
В Челябинске маршрутка с пассажирами протаранила грузовик
15:47
Беркова затмила самых красивых секс-бомб
15:43
Певицу Стрельченко доставили в больницу
15:41
Встречу Порошенко и Лукашенко превратили в балаган
15:30
Какие фильмы разочаровали россиян в 2017 году
15:18
Почему хорошим женщинам сложно выйти замуж
15:11
Госдума приняла "закон для владельцев 6 соток"
15:02
Алена Водонаева выходит замуж за крутого музыканта
15:01
В Германии разрешили гей-браки
14:46
Синоптики призвали москвичей терпеть
14:33
Госдума стала влиятельным институтом власти
14:33
Депутаты Рады подрались на Крещатике
14:31
В Сеть попало интимное фото МакSим с мужчиной
14:29
Известный актер скончался в возрасте 88 лет
14:19
Интернет XXI века подменил реальность онлайн-пространством
14:08
Как москвички летом подрабатывают путанами
14:08
Трансгендер признался в романе с мужем Кардашьян
14:02
Российские ученые помогут излечить Стивена Хокинга
13:57
В Москве появилось 600 остановок с бесплатным Wi-Fi
13:51
Дочь тренера "Спартака" умерла в 23 года
13:49
"Единая Россия" обсудит качество городской среды
13:40
Певец Николай Носков смертельно болен
13:36
Толстушка сломала три беговые дорожки и чуть не сошла с ума
13:34
Обнаружен способ прожить на семь лет дольше
13:24
Лоза отчитал убившего себя солиста Linkin Park
13:12
Школьница угнала и разбила автомобиль бабушки-соседки
13:07
На Москву обрушился ливень с градом (видео)
12:49
Борис Грачевский показал свой кабинет
12:45
Baltic Weekend 2017 пройдет в Санкт-Петербурге
12:45
Запуганный Западом Siemens отвернулся от России
12:38
Беременная жестко проучила любовницу мужа
12:34
Как жил солист Linkin Park Честер Беннингтон
12:21
Юлия Такшина рассказала о свадьбе с актером
12:19
Сын солиста Linkin Park просил его любить жизнь
12:08
Олимпийская чемпионка совершила каминг-аут
12:03
Саакашвили призвал украинцев свергнуть Порошенко
11:59
На востоке Москвы молодому человеку прострелили легкое
11:40
Совет на выходные
11:39
Кейт Миддлтон выпрашивала спойлеры у звезды "Игры престолов"
11:31
Экс-супруга российского миллиардера продает особняк за $18 млн
11:23
Перед свадьбой Лопырева оставила Баскова
11:22
У безработного москвича угнали внедорожник за 6 млн
11:08
Выплаты по ОСАГО упростят
11:08
Виторган о новой беременности Собчак
11:07
Что толкает молодежь на измену
10:54
Авиакомпания оправдалась за отказ везти беременную россиянку
10:42
Главные события Москвы с 20 по 27 июля
10:36
Татьяна Тотьмянина сбежала от семьи
10:30
Надежный способ избежать старческого слабоумия
10:14
Что убивало солиста Linkin Park
10:09
Мастер-живодер сделал тату котенку
10:00
В центре Москвы сожгли элитный Mercedes
09:54
Беременная Надя Ручка изменилась до неузнаваемости
09:51
Названа ближайшая точка падения рубля
09:20
Вайкуле и Леонтьев развлекаются в Юрмале
09:14
"Золотая" судья Хахалева объяснила скандал с поддельным дипломом
09:01
Подслащенные напитки неминуемо полнят
08:58
МЧС продлило экстренное предупреждение о грозе в Москве
08:54
После смерти мужа звезда "Ворониных" поставила на себе крест
08:31
Мощное землетрясение в Турции вызвало панику среди туристов
08:29
Водянова выглядит ровесницей собственных детей
08:26
Солист Linkin Park убил себя в день рождения погибшего друга
07:52
Вайкуле разозлилась на Агутина
22:36
Опухшая дочь Валерии напугала жуткими гематомами
22:00
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве
21:55
Володин рассказал о пользе закона о защите прав дольщиков
21:46
Солиста Linkin Park нашли мертвым
21:13
Маккейн не доживет до конца года
21:09
У ведущего прогноза погоды Беляева рак
21:04
Модель стала звездой благодаря мощным бедрам (фото)
20:57
В США пропали робототехники из Африки
20:34
Сеть поразил снятый на орбите НЛО
20:28
Лесная амнистия прошла второе чтение в Госдуме
20:25
Оскандалившийся Басков пошел на необычный шаг
20:22
Топ-5 удобных для секса машин
20:00
Почему Мария Кожевникова прячет третьего ребенка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский отказался от денег Шепелева
Звезды сцепились из-за "золотой свадьбы" судьи
У ведущего прогноза погоды Беляева рак
"Золотая" судья Хахалева объяснила скандал с поддельным дипломом
Маккейн не доживет до конца года
Виторган о новой беременности Собчак
Шоу-бизнес

Волочкова: Я – сумасшедший, странный человек

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Популярная балерина Анастасия Волочкова променяла солнечные иностранные курорты на родной и любимый Крым. Танцовщица прилетела на полуостров с фестивальным благотворительным туром "Симфония добра" и объяснила журналистам, почему считает себя странным и сумасшедшим человеком.
прочитано 692 раза

Едва сойдя с самолета, Волочкова дала душещипательное, откровенное интервью. По информации местных СМИ, бывшая прима Большого театра вышла из самолета в коротком кружевном платье и на высоких каблуках.

ПО ТЕМЕ

Волочкова пожаловалась на испорченную внешность

Волочкова матом ответила завистникам

Волочкова в трусах тряхнула стариной

В гостях у звезды: Анастасия Волочкова

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Мы летели с директором экономклассом, и рядом были замечательные люди, – сообщила встречавшим ее репортерам Анастасия. – Одна женщина мне даже уступила место, потому что понимала, что мне нужно ножки положить на стеночку, а не на голову впереди сидящему человеку".

Балерина оценила благородный порыв попутчицы. "Это было так трогательно. Вообще это был такой невероятный "Боинг" – на Мальдивы такие не летают", – со знанием дела сказала Волочкова, только-только вернувшаяся из Греции.

Как сообщает ИА "КрымИнформ", благотворительный фестиваль "Симфония добра" проходит при поддержке министерства культуры Крыма. В мероприятии принимают участие детские творческие коллективы республики. Он пройдет в пяти городах: Феодосии, Ялте, Симферополе, Симеизе и Белогорске. Зрители могут посещать эти концерты бесплатно.

Анастасия заявила, что ее цель в Крыму – не заработать, а "подарить эмоции" и поделиться опытом. Однако организация концертов требует некоторых сопутствующих затрат, которые покрыли неравнодушные предприниматели. Но нашлись эти благодетели буквально в последний момент. Волочкова нашла в Ялте гостиницу, директор которой принимает балерину и ее команду на безвозмездной основе.

"В этот раз нас, мою команду еще будут кормить вкусной едой, – радостно отметила танцовщица. – Я тот еще едок, мне бульончик с курочкой утром, и все, я на целый день сыта".

Далее Волочкова принялась посыпать голову пеплом. "Я – странный человек. Многие люди, которые организовывают проекты, сначала находят деньги, финансовые возможности. Потом занимаются реализацией, находят площадки, на которых провести мероприятие. Затем делают рекламу и потом уже приезжают танцевать", – перечислила артистка и тут же добавила, что у нее все совсем по-другому.

Анастасия сломала систему, договорившись об организации концертов, не найдя заблаговременно спонсоров. "Мы неделю назад ударили по рукам по телефону, договорились по поводу площадок, приглашений. Я, наверное, сумасшедший человек, потому что организационно все было выполнено, но еще вчера я не знала, на что нам сюда полететь, как найти финансовую возможность для реализации этого проекта", – призналась блондинка.

Ее спасло чудо. Несколько дней назад Волочкова попросила помощи у знакомых бизнесменов, но слышала лишь: "Нам не надо, выборы уже прошли". Анастасии было обидно это слышать. "Представляете, буквально сегодня раздался звонок, позвонил знакомый знакомых и помог", – рассказала артистка и от всей души поблагодарила добросердечного бизнесмена из Санкт-Петербурга.

Автор: Елена Алешина21 июля 2017, 21:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что годы сделали с Волочковой

567

комментарии

Политика

Встречу Порошенко и Лукашенко превратили в балаган
Неистовая Меркель пошла в атаку на Эрдогана
Саакашвили призвал украинцев свергнуть Порошенко
Испуганный Лукашенко ищет спасения в Киеве

Шоу-бизнес

Пынзарь из "Дома-2" поругалась с мужем
Волочкова: Я – сумасшедший, странный человек
Пугачева изумила страстным поцелуем с Галкиным
Владимир Винокур страдает от полноты

Проишествия

Депутаты Рады подрались на Крещатике
Дочь тренера "Спартака" умерла в 23 года
Беременная жестко проучила любовницу мужа
Мощное землетрясение в Турции вызвало панику среди туристов

Lifestyle

Загадочные обстоятельства смерти солиста Linkin Park
Трагически погибшие знаменитости
Какие фильмы разочаровали россиян в 2017 году
Лоза отчитал убившего себя солиста Linkin Park
Шоу-бизнес

Виторган о новой беременности Собчак

Актер рассказал, чем занимаются в Юрмале его сын, внук и невестка
Шоу-бизнес

Врачи борются за жизнь Николая Носкова

Российские медики пытаются спасти музыканта
Шоу-бизнес

Онкобольная звезда "Дома-2" стала инвалидом

Участница телестройки любви отчаянно борется с раком
Шоу-бизнес

Пугачева изумила страстным поцелуем с Галкиным

Россияне под впечатлением от интимного видео супругов

Гороскоп

Названа причина страшной болезни Носкова
Совет на выходные
Маккейн не доживет до конца года
Почему Мария Кожевникова прячет третьего ребенка

Фоторепортажи

Беркова затмила самых красивых секс-бомб
Борис Грачевский показал свой кабинет
Как жил солист Linkin Park Честер Беннингтон
Вайкуле и Леонтьев развлекаются в Юрмале

Спорт

Олимпийская чемпионка совершила каминг-аут
Россиян раздели на ЧМ в Венгрии из-за "фашистской" символики
Аршавин: Я боюсь переходить в новую жизнь
Роналду станет отцом в третий раз за год

Регионы

14-летнюю королеву красоты изнасиловали в Ульяновске
Школьница угнала и разбила автомобиль бабушки-соседки
"Золотая" судья Хахалева объяснила скандал с поддельным дипломом
Два жениха подрались у ЗАГСа в день свадьбы (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru