Волочкова пожаловалась на испорченную внешность

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о неприятной ситуации, в которой оказалась, едва вернувшись с райского отдыха в Греции. Скандально известная танцовщица пожаловалась на испорченную внешность.

На днях Анастасия Волочкова вернулась в Москву из Греции. Артистка наслаждалась солнцем и морем, регулярно делясь впечатлениями с многочисленными подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram. Анастасия публиковала фотографии и короткие видеозаписи, на которых запечатлена в микроскопических купальниках и в неизменном шпагате (не на всех снимках).

По возвращении в Россию танцовщица. по всей видимости, решила привести себя в порядок и отправилась к парикмахеру. Однако результат оказался плачевным. Анастасия сообщила об этом фанатам посредством социальной сети. "Бывает же так... Не успела я приехать из Греции.. И мне испортили цвет волос.." – пожаловалась Волочкова.

К счастью, артистка смогла исправить ситуацию. "Но! Есть же друзья! И ПРОФЕССИОНАЛЫ! 🌺 @anvarstylist И сейчас все будет в лучшем виде!!!👍🏼 Как можно не влюбиться в такого мужчину?🌺 " – похвалилась балерина. Отметим, что многочисленные подписчики никак не отреагировали на сообщение артистки. Дело в том, что с недавних пор Волочкова отключила опцию комментирования ее публикаций. Интересно, что сделала это балерина не для всех фотографий.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июл 15 2017 в 10:27 PDT

Ранее в интервью Анастасия Волочкова заявила, что не собирается оправдываться за свой роскошный образ жизни. "Да, я живу в прекрасном доме, езжу на дорогом автомобиле, но я заслужила это. Купаюсь в роскоши, как в море, и горжусь этим! Я имею возможность отдыхать на самых дорогих курортах мира, но мне все это богатство не упало с неба. Было время, когда я не имела ничего. Я много лет прожила в коммунальной квартире – знаю, что такое спать на полу, когда рядом лежит бабушка без ноги с сахарным диабетом, кот, собака, попугайчик, хомячок. В ту пору мне было 17-18 лет. Прошли годы, и я сама купила квартиру и маме, и папе", – похвалилась артистка.