Разъяренный Панин дошел до ручки
"Я долго держался, но это уже переходит все границы!" – поделился возмущением Панин под своим видеообращением к циничным акулам пера. Послушав ролик актера, можно пополнить свой запас матерных слов.
Оказывается, Алексей может виртуозно изъясняться нецензурными выражениями. Журналисты и раньше глумились над фото и видео актера в соцсетях, позволяя себе спорные и оскорбительные заголовки, но Панин до поры до времени терпел.
Однако сегодня репортеры перешли все границы дозволенного. Терпение любящего отца лопнуло, и он выпустил пар в микроблоге. "Я сейчас напрямую хочу обратиться к так называемым российским журналистам!" – со злобой во взоре сказал Панин.
И дальше начались оскорбления. "Хотя к журналистике эти ******** не имеют ни малейшего отношения. Вы что ******, ребята?! Вы совсем страх потеряли, *****?! Что вы творите, *****?! Призывать к вашей совести, конечно же, бесполезно, у вас ее нет! Вы вообще потеряли страх! Я молчу, когда вы обсуждаете меня и придумываете про меня всякое *****. Но ребенок здесь причем? Какого ****** вы выкладываете ******* в своих мерзких газетенках о том, что Алексей Панин опубликовал постельные снимки в Instagram со своей дочерью?" – негодуя, спросил артист.
На упомянутом выше фото, которое Панин обнародовал утром 10 июля, он позирует, лежа в кровати, с дочкой Нюсей. "Доброе утро страна!😜", – поприветствовал без задней мысли своих подписчиков Алексей. Однако некоторые репортеры увидели здесь тайный смысл и опубликовали новости с обидными для артиста заголовками вроде "Алексей Панин опубликовал постельное фото с дочерью" и "Подписчики Алексея Панина обсуждают его постельное фото с дочерью".
"Вы что совсем не имеете каких-то человеческих ******* понятий?! Вы совсем глупые?! Я не собираюсь с вами судиться, не буду судиться. Я просто найду того человека, который это сделал, и запихну башкой в унитаз *****!" – грозно пообещал рассерженный отец.
К слову, несколькими часами ранее Панин пожаловался в другом видео, что людей мало волнуют его добрые поступки. "Ура, Российским СМИ!🇷🇺📺📻💻 Даешь Бузову!" – с издевкой написал раздосадованный Алексей.
"Начинаешь что-то хорошее делать, людям помогать – никому это не надо. Об этом никто не говорит. Нужно только треш, ******. Я вот, честно говоря, не знаю, была ли Бузова замужем, мне это абсолютно неинтересно. Она живет своей жизнью, и мне абсолютно все равно. Любую кость бросить... Почему дочь не заплетена? Ребята, вы пишете, вы ******** людям мозги... – обвинил во всем журналистов Панин. – Когда ты предлагаешь помочь инвалидам, собрать деньги, об этом не пишет никто. Это не нужно никому!"
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