Шурыгину засняли в объятиях Фоменко

Диана Шурыгина продолжает пожинать плоды своей сомнительной славы. 18-летняя красотка была заснята в объятиях Николая Фоменко.

Диана Шурыгина продолжает сотрудничество с Андреем Малаховым. На сей раз телеведущий и героиня нескольких выпусков его передачи "Пусть говорят" презентовали первую серию реалити-шоу "Шуры Муры с Дианой Шурыгиной". Там показана жизнь девушки, которая прославилась благодаря сомнительной истории с двойным изнасилованием.

На видео Диана запечатлена посещающей светское мероприятие, которое посетило множество отечественных знаменитостей. Со многими из них Шурыгина попозировала для фото, причем все они весьма неоднозначно отнеслись к девушке. К примеру, если пресс-секретарь президента Дмитрий Песков довольно дружелюбно сфотографировался с Шурыгиной, то его супруга, прославленная фигуристка Татьяна Навка, судя по ее лицу, была не очень довольна столь близким соседством.

А вот Николай Фоменко с удовольствием пообщался с Дианой Шурыгиной, что очень польстило девушке. Более того, он даже ее обнял. "Давайте, может быть, гулять вместе?" – предложил Фоменко смутившейся Шурыгиной. Та немедленно согласилась. Николай не растерялся и поинтересовался, в какое место они пойдут. "А как зовут?" – "Диана" – "Оооо! Богиня охоты", – проявил эрудицию Николай.

"Шурыгина, да?" – "Да" – "А из лука стреляешь?" – "Нет, но хочу научиться" – "Скажи, парень у тебя есть?" – "Парня нет", – "Девушка?" – продолжал засыпать вопросами Шурыгину Фоменко. Та рассмеялась.

Отметим, что само 18-летие Дианы прошло весьма тоскливо. Девушка пригласила на день рождения знаменитостей, таких как Егор Крид и Елена Летучая, в ресторан, однако они не пришли. "А я одна. Никто ко мне не пришел. Ни Егор Крид, ни Лена Летучая, ни Катя Клэп. Капец", – капризно надув губки, сообщила в камеру Шурыгина.