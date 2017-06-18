Звезды бросили Диану Шурыгину на день рождения

Диана Шурыгина, имя которой прогремело на всю страну после нескольких скандальных эфиров шоу "Пусть говорят", хотела с помпой отметить свое совершеннолетие. Однако на день рождения все звездные гости оставили ее.

Скандальная история сделала Диану Шурыгину одной из самых узнаваемых персон в России. Часто ее останавливают на улице с просьбой сделать совместное фото или даже оставить автограф. Однако оказалось, что настоящими друзьями в столице девушка так и не обзавелась.

Мама девушки Наталья рассказала, что на торжества были приглашены Егор Крид, Лена Летучая, популярная у молодежи видеоблогер Катя Клэп и много других узнаваемых персон. Несмотря на длинный список приглашенных, в праздничный вечер Диана Шурыгина осталась в ресторане в одиночестве.

"А я одна. Никто ко мне не пришел. Ни Егор Крид, ни Лена Летучая, ни Катя Клэп. Капец".

Этот удар довел девушку до слез, хотя возникшая вокруг нее шумиха, казалось. приучила ее воспринимать все с юмором. "Пережить такое, что она пережила, и остаться человеком... Она стала еще упрямее", – цитирует StarHit маму Дианы.

"Я хотела бы, что рядом с моей дочерью было больше людей, которые будут интересоваться ей не как медийной личностью или девочкой из интернета. Чтобы у нее были друзья, которые будут рядом с ней, когда ей плохо и хорошо", – добавила она.

Шурыгина влетела в медиа-пространство словно комета. Юная брюнетка с длинными ногами и стройной фигурой покорила аудиторию благодаря нескольким выпускам передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" , где эмоционально рассказала историю двойного изнасилования, жертвой которого якобы стала.

Самое интересное, что мнение общественности радикально изменилось: пока одни жалели Диану, другие давали ей самые чудовищные эпитеты, напирая на то, что ее поведение вовсе не отражает психологию попавшей в беду девушки. И пока девушка борется с типичными подростковыми проблемами и пытается разобраться в себе, молодой человек, на которого пало обвинение, отбывает наказание в колонии строгого режима.