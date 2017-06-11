Молодящаяся Бондарчук резвится в Сочи

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Светлана Бондарчук. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В Сочи после показа фильма Резо Гигинеишвили "Заложники" состоялась закрытая вечеринка. Среди гостей праздника оказалась и знаменитая модель Светлана Бондарчук.
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Мероприятие по случая показа картины Гигинеишвили состоялось в ресторане "Микоян". Бондарчук появилась на торжественном мероприятии вместе с сыном Сергеем.

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Светлана Витальевна Бондарчук модель, телеведущая, редактор

Наряд модели у некоторых вызвал откровенное удивление. Бондарчук позволила себе одеться практически во все черное: образ телеведущей украсили лишь сумочка кислотно-фиолетового цвета, туфли в тон и ожерелье с вычурно огромными звездами.

Отдельно стоит отметить открытую зону декольте, а также молодежные джинсы, которые представляют собой настоящий образец современной моды. Черные брюки, украшенные огромными дырами, частично открывают взору ноги Бондарчук, которые остаются прикрыты чем-то похожим на кружева.

Светлана Бондарчук. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Как писали Dni.Ru, удивила нарядом на "Кинотавре" и светская львица Ксения Собчак. Она появилась на красной дорожке в просторном кимоно.

Еще больший восторг у поклонников вызвала татуировка, которая появилась в районе груди Собчак. Значение рисунка остается неизвестным.

Автор: Евгений Мышко11 июня 2017, 16:48
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