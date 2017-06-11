Молодящаяся Бондарчук резвится в Сочи
Мероприятие по случая показа картины Гигинеишвили состоялось в ресторане "Микоян". Бондарчук появилась на торжественном мероприятии вместе с сыном Сергеем.
Наряд модели у некоторых вызвал откровенное удивление. Бондарчук позволила себе одеться практически во все черное: образ телеведущей украсили лишь сумочка кислотно-фиолетового цвета, туфли в тон и ожерелье с вычурно огромными звездами.
Отдельно стоит отметить открытую зону декольте, а также молодежные джинсы, которые представляют собой настоящий образец современной моды. Черные брюки, украшенные огромными дырами, частично открывают взору ноги Бондарчук, которые остаются прикрыты чем-то похожим на кружева.
Как писали Dni.Ru, удивила нарядом на "Кинотавре" и светская львица Ксения Собчак. Она появилась на красной дорожке в просторном кимоно.
Еще больший восторг у поклонников вызвала татуировка, которая появилась в районе груди Собчак. Значение рисунка остается неизвестным.
Трагедия жизни самого известного киллера 90-х
Поп-король извинился перед теми, кого обидел два года назад
Телеведущая уверена, что покорять эстрадный Олимп – дело молодых
Росгвардия и МВД ликвидировали преступника без потерь