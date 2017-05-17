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Жена застала Малахова спящим с Бузовой

Андрей Малахов и Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Супруга известного телеведущего и шоумена Андрея Малахова Наталья Шкулева опубликовала любопытную видеозапись, на которой запечатлела своего спящего мужа. Причем супруга сопроводила ее подписью, будто он "заснул обнимая другую".
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Андрей Малахов и Наталья Шкулева считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги регулярно выходят в свет вместе, путешествует вдвоем, публикуют совместные фотографии. – в общем. всячески демонстрируют семейную идиллию.

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Интересно, что Наталья и Андрей относятся друг к другу с большой долей юмора. К примеру, Шкулева довольно часто публикует на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии, на которых запечатлены смешные сценки с их участием или же Наталья делает забавные подписи к публикациям.

Так, Наталья выложила в Stories видео, на котором запечатлен спящий Андрей. Причем компанию ему составила... певица и ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова. Вернее, написанная ею книга "Цена счастья". "Заснул обнимая другую", – прокомментировала ситуацию Шкулева, добавив плачущий смайлик.

Фото: скриншот stories instagram.com/natashashkuleva

Отметим, что у Андрея Малахова и Ольги Бузовой действительно очень близкие и теплые отношения. Лишний раз в этом можно убедиться, оценив видео, опубликованное в аккаунте самого телеведущего. На записи, сделанной во время съемки очередного выпуска передачи "Сегодня вечером", посвященного смешным и популярным любительским видеороликам, запечатлена Ольга Бузова, исполняющая свой бессмертный хит "Не больно".

В какой-то момент она подошла в подпевающему ей Андрею Малахову и приобняла его. Тот пошел еще дальше и увлек ее в эротический танец. "Утренний субботний vibe с #ольгабузова после которого мне (похоже) тоже придется " научиться просыпаться одному", – иронично подписал видео Малахов, намекая на гнев супруги.

Публикация от @malakhov007

К чести Бузовой, та вела себя довольно скромно: она попыталась поднять павшего к ее ногам Малахова, взяв его за руку, при этом старательно подпевая фонограмме.

Автор: Наталья Аряева17 мая 2017, 10:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

#Наташапрости: Малахов обнимал другую на презентации

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