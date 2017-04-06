Алена Апина рассказала об опасном любовнике

Алена Апина дала откровенное интервью, в котором рассказала о молодом любовнике. По словам популярной певицы, девушка за таким "пойдет только на погибель".

Алена Апина громко заявила о себе, когда выпустила клип на песню "Близость". Ролик получился весьма откровенным, и 52-летнюю артистку возмущенная общественность обвинила в "пошлятине", дескать, негоже возрастной певице так обнажаться. Сама певица так прокомментировала случившееся: "После выхода клипа на песню "Близость" я не слышала критики в свой адрес. Вместо критики в меня летели только ядовитые и зловонные плюхи. А если на это я буду обращать внимание, то можно отравиться", – отметила Апина.

Певицу не сломали критические отзывы. Более того, Алена готовит новую "бомбу" для многочисленных поклонников. Артистка снимается в ролике на новую песню "Девушка Бонда". Примечательно, что в роли спецагента выступил молодой привлекательный мужчина, с которым по ходу сюжета Апина оказывается в постели.

"Очень симпатичный юноша, в котором сочетаются обаяние и порок. По крайней мере, это видно в кадре. Девушка за таким пойдет только на погибель. Хотя на площадке Дима оказался очень приятным человеком и милым собеседником. Моника Беллуччи сыграла девушку Бонда. И я буду биться и доказывать своим примером, что у женщин после 40 все только начинается", – заявила артистка.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Мар 21 2017 в 7:34 PDT

В клипе Апина снова продемонстрирует свою подтянутую фигуру. Как призналась певица, секрет ее великолепной формы прост. "Нужно раз и навсегда отказаться от каких-то вещей: от сладкого, поздних ужинов и так далее. Конечно, если мы говорим о девушках 40+, то здесь работы в два раза больше, потому что чем цифра богаче, тем труднее начинать. И если ты вдруг добился каких-то потрясающих результатов, ни в коем случае нельзя давать себе обратный ход, потому что есть риск потерять все достигнутое. В общем, главное – заниматься спортом и любить зеркало больше, чем холодильник", – цитирует Алену Апину Woman Hit.