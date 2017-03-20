В Сеть попало фото голой Литвиновой

В Интернете появилось откровенное фото актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой. На снимке, сделанном в середине 90-х годов, звезда запечатлена во время перфоманса художника Андрея Бартенева "Спящая красавица".

Сообщается, что как раз в 1996 году Рената была активной тусовщицей, правда, в основном скрывалась в тени своей подруги, другой светской львицы Киры Муратовой. Кроме того, Литвинова подрабатывала манекенщицей. Очевидно, она решила поддержать Бартенева и принять участие в его перфомансе. Этот момент и запечатлел фотограф Тимур Гриб.

Снимок появится в книге Миши Бастера "Перестройка моды". Сейчас автор собирает деньги для ее издания. Книга рассказывает о жизни российской богемы в 1980-1990-х годах. Среди ее героев – рок-музыканты, иностранные кутюрье и звезды андеграунда, пишет "Афиша Daily".

Как выглядели советские модники в 80-е — куча фотографий и еще почти никому не известная Рената Литвиноваhttps://t.co/TSjHzKtGhU — Афиша (@afisha) 19 марта 2017 г.

Впрочем, теперь Рената стала более строгой к себе и к окружающим. Звезда участвует в шоу "Минута славы" в качестве судьи, и как-то она осудила одного из выступающих за обтягивающую одежду. "Я не поняла, почему я должна так долго смотреть на эти ваши ноги? Зачем вы надели такие обтяжные штанишки? А они страшно обтяжные! Со всеми подробностями! Вы считаете, что это страшно красиво? Минуту я вижу, как он их сдвигает, выкручивает, а потом раздвигает. Так неприлично! Вообще вы меня дико взбесили! Ужас!" – высказалась Литвинова.