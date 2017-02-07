После развода Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной

Ирина Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной. Популярная актриса буквально светилась от счастья.

В столичном кинотеатре "Иллюзион" прошла премьера фильма режиссера Марка Ротемунда "Несмотря ни на что". Картина повествует о проблемах инвалида по зрению. Интересно, что одну из ролей озвучила популярная исполнительница Диана Гурцкая, а тифлокомментирование во время сеанса взяла на себя не менее известная актриса Ирина Безрукова.

Журналисты обратили внимание, что в кинотеатре Ирина появилась в сопровождении молодого привлекательного мужчины, который не отходил от нее ни на шаг. Он помог снять шубку, предупреждал малейшее желание Безруковой. У окружающих возникло стойкое ощущение, что они пара, утверждает Eg.RU.

По мнению репортеров, Ирина подлила масла в кипящий очаг подозрений. Она была невероятно обаятельна, много смеялась, с удовольствием общалась с коллегами. При этом, как утверждают журналисты, Безрукова ни на секунду не выпускала из виду спутника.

Фото опубликовано Irina Bezrukova (@irina_bezrukova_official) Фев 2 2017 в 7:03 PST

Как выяснилось, сопровождавшего Ирину мужчину зовут Станислав. В последнее время он выполняет обязанности ее пресс-секретаря. Разумеется, мужчина практически безотлучно находится при Безруковой.

Сама Ирина высказалась о Стасе с кокетливой улыбкой: "Ну а что? У меня новая жизнь, все новое! Недавно вот вернулась из большого путешествия: была в Баварии, других уголках Европы – очень понравилось".

Напомним, в 2015 году стало известно о разрыве Ирины и Сергея Безруковых. Актеры оформили развод после 15 лет брака.