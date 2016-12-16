Ирина Безрукова меняет имя

Ирина Безрукова решила сменить имя после того, как ее аккаунт в Instagram взломали. Популярная актриса надеется, что, изменив ник, у нее все будет хорошо.

Ирина Безрукова оказалась очередной жертвой компьютерных злоумышленников, которые специализируются на том, что взламывают аккаунты знаменитостей в различных социальных сетях. Однако артистке удалось отвоевать свою личную страничку.

Несмотря на то, что теперь там всего лишь пока две фотографии, Ирина надеется, что наверстает упущенное и теперь не будет представляться желанной жертвой для хакеров. Для этого Безрукова даже готова сменить имя.

Об этом сообщила популярная актриса, опубликовав свежий снимок. "Прошло почти две недели, за это время я поняла , что скучаю по вам, по вашим комментам и шуткам)).. поняла, что зависимости нет)) от Инстаграм , но желание делиться увиденным – осталось.. Поняла, что ничто не случайно и даже толком не разозлилась на виновников)).. Подумываю о смене ника)) Чтобы сИриной)) все было хорошо))", – поделилась своими мыслями Безрукова.

Ирина призналась, что рада возвращению в социальную сеть. В заключение она обратилась к многочисленным подписчикам: "Ведите себя прилично ))) Специально для вас – мое новое фото)) "

Фото опубликовано Irina Bezrukova (@bezirina) Дек 15 2016 в 1:50 PST

Отметим, что ранее жертвами виртуальных преступников стали популярная исполнительница, супруга певца, поэта и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова, актриса Лянка Грыу, певица Жасмин, а также ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова.

Пожалуй, Ольге не повезло больше всех. Ведь достоянием общественности стала не только ее интимная переписка, но и фотографии, на которых Бузова демонстрирует оголенные части тела.