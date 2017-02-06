Агния Дитковските подралась с подругами

Отцу пришлось вызволять из милиции дочь-хулиганку. Причем случилось это в день его рождения.

Сегодня актриса Агния Дитковските, знакомая по фильмам "С Новым годом, мамы!", "Жара" и "Вий", примерная мама двухлетнего сына Федора. Но сама она, по ее признанию, до 16 лет не могла найти общий язык со своей знаменитой родительницей – актрисой Татьяной Лютаевой.

"Мы с мамой очень разные, – уверят Агния. А в подростковом возрасте мне было важно показать свою индивидуальность – носить то, что нравится, ходить туда, куда хочется и с кем хочется. В 13 лет кажется, что о жизни знаешь все. Я росла очень нелегким, хулиганистым подростком. За многие поступки мне сейчас стыдно. Но удалось проскользнуть по грани, не наделать серьезных ошибок. Во многом благодаря тому, что родители как-то мудро меня направляли. И школу я прогуливала, и помню даже, как папа в свой день рождения вызволял меня из милиции – попала туда за драку с девчонками".

С матерью актриса поладила только после того, когда семья переехала из Вильнюса в Москву. "Пришлось осваиваться в другой стране – это очень нас сблизило", – призналась Агния. Именно в российской столице и началась ее громкая профессиональная карьера.

"Зато сейчас мне уже не хочется экстремальных выходок, я этим переболела. Но бывает и наоборот: ребенок растет послушным, а потом, как раз когда пора успокоиться и строить свою жизнь, как будто открываются все клапаны", – цитирует Дитковските бортовой журнал "Аэрофлот".