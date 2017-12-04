Что случилось с лицом красавицы Брежневой

Поклонники обсуждают перемены. А певица прокомментировала слухи о беременности.

На съемках новогоднего концерта "Песня года" Вера Брежнева выступила с композицией "Близкие люди". Зрители в зале "Олимпийского", кажется, не сразу признали певицу – ее лицо словно изменилось. Однако за кулисами выяснилось, что Вера все так же прекрасна – просто не всегда удачно падает свет, да и не все ракурсы подходят.

Помня об этом, артистка сама управляла многочисленными фотографами – показывала, как и с какой точки ее лучше снимать. "Только прошу вас, поставьте в свои газеты и журналы красивые снимки, чтобы я не расстраивалась", – просила звезда. Корреспонденты, конечно, расстарались.

В интервью, которое Вера после съемки дала корреспонденту Dni.Ru, она призналась, что в новогоднюю ночь, в отличие от многих коллег, будет дома: "С тех пор, как я не пою в "ВИА Гре", у меня есть возможность самой решать, где и когда выступать. Вот уже восемь лет я предпочитаю работе семью".

Напомним, что у певицы есть 16-летняя дочь Соня от Виталия Войченко и семилетняя Сара от Михаила Кипермана. Отвечая на вопрос о том, не планирует ли она третьего ребенка, Брежнева отшутилась: "Каждую "Песню года" меня спрашивают о беременности, это уже даже не смешно. Не могу же я рожать каждый год!"