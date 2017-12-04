50-летний Филипп Киркоров остался без дома

Филипп Киркоров прибыл с гастролями в Болгарию и захотел показать своим наследникам дом детства. Однако оказалось, что постройку давно снесли.

В честь своего юбилея Филипп Киркоров устроил грандиозные гастроли, в которых его сопровождают дочь Алла-Виктория и сын Мартин. Поп-король вместе с наследниками посетил множество стран и добрался до Болгарии. Тут провел свое детство будущий артист. Многоэтажный дом, где жил маленький Филипп, располагался в глубине Варны, далеко от линии моря, на улице Беласица, под номером 30.

Когда преисполненный высоких чувств Киркоров вместе с детьми подкатил на шикарной иномарке с водителем к нужному адресу, оказалось, что искомого дома давно нет. "Странные чувства, потому что я никак не предполагал, что они могут построить такую махину здесь", – признался обескураженный Филипп, глядя на возвышающийся перед ним многоквартирный дом.

Тем не менее артист быстро взял себя в руки и заявил: "Вот здесь, так скажем, было место детства. Мартин, вот здесь папа был такой, как ты". Отметим, что присутствие Филиппа Киркорова с детьми, отцом Бедросом и прочими родственниками привлекло внимание людей. С одной из жительниц нового дома певец разговорился и выяснил, что ему можно пройти во двор, чтобы как следует посмотреть, действительно ли ничего не осталось от дома его детства.

Филипп вместе со съемочной группой передачи "Новые русские сенсации" смог проникнуть во внутренний дворик. Оказалось, что кое-что все же сохранилось. Остались очертания дома, и популярный исполнитель смог даже определить, где находилась его комната. После этого Филипп Киркоров отправился в концертный зал, чтобы подготовиться к выступлению.