52-летняя Безрукова вышла в свет с большим животом

Ирина Безрукова посетила премьеру нашумевшего фильма "Матильда". 52-летняя актриса вышла в свет в черном платье, подпоясанная тонким ремнем, чем вызвала подозрения у фанатов, обнаруживших у Ирины, по их мнению, большой живот.

Накануне, 24 октября, в одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма Алексея Учителя "Матильда". Картина примечательна тем, что получила популярность задолго до выхода в свет. Правда, эта известность носит скандальный характер, но у гостей, которых собралось множество в кинозале, это обстоятельство скорее подогрело интерес.

По красной дорожке прошлось большое число представителей отечественного шоу-бизнеса: журналистка Божена Рынска, композитор и исполнитель Вячеслав Добрынин с супругой, актриса Наталья Селезнева с мужем, художник Никас Сафронов, певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюк`oza, и многие другие. Не остались в стороне даже политики. К примеру, фильм захотели посмотреть лидер ЛДПР Владимир Жириновский и председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Не оставила без внимание громкое событие и актриса Ирина Безрукова, которая в последнее время не балует представителей СМИ и многочисленных фанатов своим присутствием на мероприятиях. Для выхода в свет 52-летняя актриса выбрала стильное лаконичное черное платье в пол. Изюминкой его стала тонкая прозрачная ткань, которая провокационно обнажала фигуру Ирины.

Впрочем, поклонники, увидев свежую фотографию актрисы, впали в шок. Они выразили свои впечатления в Сети. Фанаты сделали вывод, что обычно стройная фигуры Ирины резко изменилась. Одни поклонники предположили, что артистка поправилась, а другие заподозрили у нее беременность.

"как-то изменилась она, мне вообще беременность привидилась", "У нее выпирает живот не так будто она прибавила в весе, беременный живот", "Безрукова беременна?", "Меня поза смутила. Как то очень демонстративно показан не идеальный живот", "мне кажется, или Безрукова как-то враз округлилась??? она ж так следит за собой, молодится... реально красивая женщина.. но откуда вдруг живооот???", "Ирина Безрукова в ожидании? лицо отечное, очень бледное, живот выпирает не как жировое брюхо. но все равно очень видно, что женщина красивая", – высказались пользователи интернета.