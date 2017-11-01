Дети оставили певицу Валерию

Певица Валерия дала откровенное интервью. Она рассказала о том, что дети ее оставили, разъехавшись по разным местам, и заявила, что не будет содержать отпрысков, причем ни своих, ни своего мужа, продюсера Иосифа Пригожина.

Валерия – мать троих детей: дочери Анны и сыновей Артемия и Арсения. Им 24, 23 и 18 лет, соответственно. Певица рассказала, что наследники отделились и сами зарабатывают себе на жизнь. Причем Артемий живет в Швейцарии, где успешно работает.

"Хвост обрубался медленно. Сначала один отпочковался, потом другой. Хорошо иметь много детей – один уехал, другой приехал. Первым уехал учиться в Швейцарию Тема. Затем гнездо покинула Аня, хотя она живет в Москве, неподалеку от нас. Дольше всех рядом оставался Сенька. Когда он собрал вещи и снял квартиру, я провожала его и… плакала. Он даже растерялся: "Мам, ты чего, что за драма? Я переезжаю на соседнюю улицу, а не на войну иду", – рассказала артистка.

Несмотря на расстояния и разлуку, Валерия не потеряла связи с детьми. Они регулярно перезваниваются и переписываются. Разрыв дался легко еще и потому, что певица вовремя дала понять наследникам, что не будет их материально содержать. "Я своим сразу сказала, что, как только отделитесь, найдете свои вторые половинки, все, на нас не рассчитывайте. У нас с мужем на двоих – шестеро детей, умножим на два. Ну давайте поведем весело, с песней по жизни двенадцать человек! С какой стати?!" – цитирует Валерию "Теленеделя".

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Апр 18 2017 в 7:58 PDT

Не готова артистка и положить свою жизнь ради будущих внуков. "Я пока еще востребованная артистка, у меня гастроли. Внезапно прервать то, чем я занимаюсь всю жизнь, и сидеть с внуком? Ну нет… Своим детям я так говорю по этому поводу: "Если сможете содержать детей, вперед! Рожайте! Буду рада". Не понимаю, когда молодые еще женщины, став бабушками, взваливают на себя семью дочери или сына, внуков и превращают собственную жизнь в ад. А ведь надо получать удовольствие и радость от каждого дня", – заключила певица.