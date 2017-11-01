Оскандалившаяся Семенович рассказала о романе с известным певцом

Певица Анна Семенович дала откровенное интервью, в котором рассказала об отношениях с мужчинами. Артистка объяснила, что ее связывает с певцом Алексеем Воробьевым, и прокомментировала скандал, что будто из-за нее подрались два бизнесмена.

На днях Анна Семенович стала героиней скандала. Якобы из-за нее подрались два бизнесмена – греческий и швейцарский. По словам самой артистки, ситуация имела место быть, однако до драки дело не дошло. "Не вижу ничего плохого в том, что я приняла цветы и поездку от греческого молодого человека. И то, что произошел этот незапланированный конфликт, это не моя вина. Конечно, отношения с человеком из Швейцарии я полностью закончу. У него было достаточно времени, чтобы определиться, но он не определился, поэтому я считаю себя совершенно свободной женщиной", – заявила Семенович.

Певица прокомментировала слухи о том, будто у нее роман с коллегой по цеху – исполнителем, режиссером, актером, продюсером Алексеем Воробьевым. Поводом для разговоров послужила совместная работа артистов. Анна заявила, что они с Алексеем просто друзья. "У нас с Лешей никогда не было никаких интимных отношений и никогда, наверно, не будет", – категорично сообщила артистка.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Июл 5 2017 в 10:29 PDT

Семенович подчеркнула, что у нее никогда не было романтических отношений с мужчинами из шоу-бизнеса. "У меня табу. С тем, с кем я работаю, я никогда не завожу романов. Мне просто это не интересно. В этом мире вокруг столько потрясающих людей, мужчин, что не обязательно искать их в той сфере, где ты работаешь. Конечно, если я когда-то вдруг влюблюсь в какого-то артиста или певца, я не отрицаю, что у меня может возникнуть роман, но на данный момент такого у меня в жизни не было", – цитирует Анну Семенович сайт "Комсомольская правда".