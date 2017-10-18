У Семенович нашли страшную болезнь

Анна Семенович рассказала о заболевании, которое преследует ее всю жизнь. У певицы и актрисы аллергия на запахи.

Она заявила о своем недуге на премьере нового парфюма ее приятеля Мити Фомина. Девушка не смогла протестировать аромат звездного друга. "У меня аллергия на запахи, поэтому мне очень трудно подбирать себе парфюм. Я не могу пробовать их. Поэтому мой самый любимый аромат – это запах чистоты!", – призналась Семенович в интервью изданию "Собеседник".

Аллергия на запахи – довольно редкое заболевание. Оно провоцируется разного рода химическими веществами и строительными материалами и может проявится во время периода цветения растений. Специалисты отмечают, что корень этой болезни лежит в расстройствах нервной и эндокринной системы, а также травмах отделов головного мозга.

Проявляется аллергия на запахи почти так же, как и обычная аллергия на что-либо другое. Среди симптомов аллергии на запахи необходимо отметить зуд и высыпания на коже, заложенность носа и частые прозрачные выделения, а иногда наблюдается даже удушье.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Июл 17 2017 в 3:28 PDT

Раньше главным возбудителем заболевания был запах краски, однако со временем, все больше случаев аллергии провоцируются духами. Дело в том, что парфюмеры начали использовать искусственные вещества для создания все более изощренных ароматов, которые и вызывают такую аллергическую реакцию человеческой иммунной системы.

Лечение аллергии на запахи начинается при реакциях организма на парфюмы, при врожденных склонностях человеческого организма ко всяким видам аллергии, а также при реакции организма на косметические средства. Обычно врачи назначают комплекс лекарственных препаратов, однако медики могут прибегнуть к помощи операции, внутриносовых блокад или лазерной терапии.