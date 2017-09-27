Семенович решила усыновить ребенка

Популярная певица Анна Семенович на шоу "Пусть говорят" вступилась за женщину, у которой отняли приемных детей после операции по удалению груди. Артистка негодует: как размер бюста связан с материнским инстинктом?

Семенович знаменита не только своими замечательными вокальными данными, но и не менее выдающимися формами. Певица буквально грудью встала на защиту героини передачи Дмитрия Борисова – Юлии Савиновских из Екатеринбурга.

У женщины органы опеки забрали двух усыновленных мальчиков якобы из-за того, что та сделала операцию по уменьшению бюста седьмого размера. При этом, Юлия воспитывает троих родных детей.

Пышногрудая Анна Семенович в свою очередь призналась, что ее выдающиеся формы часто притягивают внимание окружающих. Однако она не понимает, как операция по увеличению или удалению груди может сказать на отношении женщины к ребенку.

"Я в шоке – как размер груди, ноги и так далее относится к материнскому инстинкту?.. Мы должны аплодировать этой женщине. В наше время, имея своих троих, взять на усыновление – это героизм", – заявила певица. При этом артистка призналась, что приняла важное для себя решение. "Как рожу сама, усыновлю ребенка", – публично пообещала Семенович.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Сен 26 2017 в 2:06 PDT

Чуть позже на ток-шоу открылись и другие обстоятельства дела. Выяснилось, что в Сети Юлия вела блог от лица трансгендера. Она рассказывала о том, что чувствует человек, которому некомфортно в собственном теле. При этом женщина оправдалась и призналась в студии, что блог никак не пересекался с ее личной жизнью.