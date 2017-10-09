Певец Авраам Руссо объявил о разводе
Певец Авраам Руссо стал очередным звездным гостем передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Популярный исполнитель признался, что переживает не лучшие времена – он на грани развода с женой Морелой. Пара вместе уже 12 лет. Супруги воспитывают двух дочерей – Эмануэллу и Авемарию. Для многих поклонников брак Руссо казался идеальным.
Однако идиллии, по всей видимости, пришел конец. Дошло до того, что Авраам и Морела уже делят совместно нажитое имущество. Супруга артиста хочет оставить себе особняк в Нью-Джерси. По предварительным подсчетам, имущество оценивается в 300 миллионов рублей, компетентно сообщает Starhit. Что стало причиной краха семейной жизни певца, пока неизвестно.
Семья Авраама Руссо живет в Америке, однако сам исполнитель довольно часто посещает Россию по работе. В недавнем интервью певец утверждал, что частые отлучки не являются поводом для ссор и ревности супруги. "Морела понимает, что это моя профессия. Когда мы познакомились, я уже был артистом, и она знала, за кого выходит замуж. Каждый день я сотни раз фотографируюсь с девушками и не могу ограничивать их желания. Многие обнимают и целуют – это абсолютно нормальное явление. Каждая девушка, которая ко мне подходит, считает, что я ее собственность. Они имеют право получить частицу удовольствия в тот момент, когда они со мной, если я смогу стать причиной их счастья, мне будет радостно. Моя жена прекрасно понимает, что это моя ежедневная работа", – утверждал Руссо.
Певец говорил, что в их семье почти не бывает ссор. Потому что он всегда шел на уступки жене. "Жена – это вторая половина мужчины, данная Господом. Поэтому мы с ней обязаны быть одним целым. Я прекрасно понимаю, что в каждой семье есть проблемы, но слава Богу, у нас все замечательно. Появляются некоторые сложности, но мы должны терпеть друг друга, наше дело – любить, а дело Господа – судить!" – заявлял исполнитель. Видимо, сейчас все изменилось.
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