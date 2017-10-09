Певец Авраам Руссо объявил о разводе

В личной жизни Авраама Руссо назрели серьезные проблемы. Популярный исполнитель признался, что находится на грани развода.

Певец Авраам Руссо стал очередным звездным гостем передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Популярный исполнитель признался, что переживает не лучшие времена – он на грани развода с женой Морелой. Пара вместе уже 12 лет. Супруги воспитывают двух дочерей – Эмануэллу и Авемарию. Для многих поклонников брак Руссо казался идеальным.

Однако идиллии, по всей видимости, пришел конец. Дошло до того, что Авраам и Морела уже делят совместно нажитое имущество. Супруга артиста хочет оставить себе особняк в Нью-Джерси. По предварительным подсчетам, имущество оценивается в 300 миллионов рублей, компетентно сообщает Starhit. Что стало причиной краха семейной жизни певца, пока неизвестно.

Семья Авраама Руссо живет в Америке, однако сам исполнитель довольно часто посещает Россию по работе. В недавнем интервью певец утверждал, что частые отлучки не являются поводом для ссор и ревности супруги. "Морела понимает, что это моя профессия. Когда мы познакомились, я уже был артистом, и она знала, за кого выходит замуж. Каждый день я сотни раз фотографируюсь с девушками и не могу ограничивать их желания. Многие обнимают и целуют – это абсолютно нормальное явление. Каждая девушка, которая ко мне подходит, считает, что я ее собственность. Они имеют право получить частицу удовольствия в тот момент, когда они со мной, если я смогу стать причиной их счастья, мне будет радостно. Моя жена прекрасно понимает, что это моя ежедневная работа", – утверждал Руссо.

Публикация от Morela Russo (@morelarusso) Авг 6 2017 в 10:16 PDT

Певец говорил, что в их семье почти не бывает ссор. Потому что он всегда шел на уступки жене. "Жена – это вторая половина мужчины, данная Господом. Поэтому мы с ней обязаны быть одним целым. Я прекрасно понимаю, что в каждой семье есть проблемы, но слава Богу, у нас все замечательно. Появляются некоторые сложности, но мы должны терпеть друг друга, наше дело – любить, а дело Господа – судить!" – заявлял исполнитель. Видимо, сейчас все изменилось.