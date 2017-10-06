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Больная Орбакайте не может выкарабкаться

Кристина Орбакайте. Фото: пресс-служба ММКФ
Кристина Орбакайте призналась, что страдает от вируса. Вот уже на протяжении нескольких недель популярная артистка не может выкарабкаться.
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Кристина Орбакайте никак не может расправиться с болезнью. Певица хоть и лечится проверенными способами, однако положительного эффекта они не дают. Артистка страдает от кашля и слабости. "Какой-то вирус поймала. Уже три недели все никак не выкарабкаюсь!" – пожаловалась журналистам Кристина.

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Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Ситуация усугубляется тем, что у артистки запланирован большой гастрольный тур по городам Европы. Каждый день у Орбакайте расписан буквально по минутам. Однако певица часто срывается на кашель. "Стараюсь беречь себя, меньше петь, больше отдыхать. Надеюсь, мой кашель совсем скоро пройдет", – цитирует популярную исполнительницу "Собеседник".

Ранее Кристина Орбакайте рассказала в интервью о том, как спасает голос, если с ним возникают проблемы. По словам артистки, сырые яйца не помогут, что бы кто ни говорил. "Если ты уже заболеваешь, то это необратимый процесс. Яйца уже не помогут. Медицинские ингаляции спасают. Я верю, например, в дыхательную гимнастику Стрельниковой. Мне она порой помогает больше, чем распевка. Эта гимнастика, кстати, хороша как профилактика простудных заболеваний", – сообщила Орбакайте.

А еще Кристина прыскает различные средства в рот, рассасывает специальные леденцы, пьет только теплые напитки. "Голос – тот же инструмент. Ты должен за ним следить. Нельзя невнимательно относиться к себе. Если, например, следишь за своей внешностью, фигурой, надо следить за своим аппаратом", – высказала убеждение артистка.

Автор: Наталья Аряева6 октября 2017, 14:15
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