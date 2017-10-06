Куда пропала певица МакSим

Некогда песни МакSим звучали буквально из каждого утюга. Однако сейчас певица пропала, и журналисты попытались узнать, чем теперь живет некогда популярная исполнительница.

Певица МакSим не ушла совсем уж в тень. Артистка дает концерты, пишет песни, снимает клипы и совсем скоро презентует альбом. Однако очевидно, что нынешнее положение МакSим в разы уступает той популярности, которая свалилась на нее в начале 2000-х годов. "Дело в том, что не всегда в тебе играет желание быть исключительно первым. В те годы мы ездили столько, что у моего коллектива, а их 12 человек, шла кровь из носа. Мы выходили бледные на сцену. У нас было по 30 концертов в месяц и перелеты каждый день. Коллектив, конечно, очень сильно потерял здоровье", – отметила певица.

По признанию артистки, в тот момент ее спасло то, что она стала матерью. "Сначала у меня была паника. Я не понимала, как это все разграничить. Потом я пришла к выводу, успокоилась, выдохнула и поняла, что сейчас 12 концертов в месяц – предел. Четверг, пятница, суббота, воскресенье – гастроли. Все остальное время я с детьми. Бывают съемки и другие рабочие моменты, конечно", – рассказала МакSим.

Певица отметила, что даже не может песню написать, потому что потом будет слишком много гастролей, время которых она будет не в состоянии контролировать. "Я хочу отрабатывать сейчас концерты не из последних сил, а выдавать все, что мы можем. Потенциала у нас достаточно. Хочется это делать в полную силу. И быть мамой хорошей и быть хорошим артистом в каждом городе", – объяснила исполнительница.

А еще МакSим призналась, что сейчас выпускает гораздо меньше песен, чем раньше потому, что они слишком откровенные. "Некоторые близкие люди меня деликатно попросили их не выпускать, потому что там слишком много сказано", – сообщила певица.

МакSим много времени уделяет не только работе, но и своим дочерям. "Я могу находиться с ними сутками. Я не устаю, а действительно отдыхаю. Они меня спасают", – цитирует МакSим ресурсс So many horses.