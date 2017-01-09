Кризис больно ударил по Аврааму Руссо

Певец вынужден избавиться от загородного дома. Его содержание обходится слишком дорого.

Летом прошлого года Авраам Руссо купил двухэтажный коттедж в подмосковном поселке Новые Вешки, который в народе называют второй Рублевкой, но он и подумать не мог, что скоро придется расстаться с приобретением. Певцу нравились и близость к Москве, и отсутствие высоких заборов между участками, как это принято в Европе и Америке, и сам дом, построенный по проекту канадских архитекторов с использованием современных технологий.

Однако Аврааму придется продать жилье вместе с землей. "Дело в том, что Руссо переживает не лучшие времена, звезд экономический кризис ведь тоже коснулся. "Заказников" стало меньше, концертов тоже. Даже известные люди стараются экономить, на чем возможно. Чтобы содержать такой огромный дом, нужны большие деньги – ежемесячно это минимум 100 тысяч рублей. В год набирается миллион, а то и больше, цены все время растут. Учитывая, что Авраам бывает в Москве от силы несколько недель в году, такие траты необоснованны, поэтому недавно выставили коттедж на продажу", – цитирует друга певца по имени Александр журнал StarHit.

К счастью, это не единственная недвижимость артиста. В Нью-Джерси, в нескольких десятках километров от Нью-Йорка, у Руссо есть полгектара земли и двухэтажный дом площадью 1300 квадратных метров – там живет его мама Мария. Гордость Авраама – домовая церковь, где хранится множество икон и святых мощей, которые даже в храмах найти сложно. Говорят, у артиста даже есть частица хитона Господа и фрагмент тернового венца.

