Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом

Анна Калашникова, Олег и Родион Газмановы, Иосиф Пригожин желают всем мира и добра. И верят, что все будет хорошо!

В уходящем году Dni.Ru чаще всего писали о звездах экраны и сцены. Российские и иностранные, начинающие и маститые, счастливые и с трагедиями – всех их объединяет одно обстоятельство. То, что они интересны читателям. Об этом говорит и статистика заходов на сайте – сотни тысяч пользователей ежедневно, множество пользовательских лайков и комментариев. Самые популярные герои светской хроники сегодня поздравляют читателей.

Анна Калашникова сказала, что уходящий год был очень тяжелым и драматичным. Но она верит, что наступающий Петух сдает всех счастливее.

Певец Олег Газманов призвал всех встретить год во всеоружии: "Трамп с нами, а я желаю всем ясных дней. Пусть в нашей стране будет все хорошо: важно, чтобы люди работали, а наука двигалась вперед, чтобы закончились все военные конфликты, чтобы все мы совершили качественный скачок".

Лидер "Группировки "Ленинград" Сергей Шнуров решил записать универсальное поздравление для празднования каждого нового года.

Певица Вера Брежнева рассказала о том, как проведет наступающие зимние праздники и каникулы.

Продюсер Иосиф Пигожин сообщил Dni.Ru о том, что наступающий 2017 год Красного Огненного Петуха – его, он родился в 1969 году. "Хочется, чтобы Петух не был задиристым, никого не клевал и не обижал. Надеюсь, что всем повезет!", – сказал Пригожин.

Наступающий год – это и год Родиона Газманова, родившегося в 1981-м. "Хочется пожелать всем читателям Dni.Ru заниматься своим любимым делом, чтобы приносило вам счастье и радость, и доход, – сказал певец. – Хочу сказать, что верю в приметы. И знаю, что как встретишь год, так его и проведешь и именно поэтому я стараюсь работать в новогоднюю ночь. Четыре года назад, я сказал своему директору, что если у нас не будет ни одного концерта, то он станет моим "бывшим" так сказать директором. Мы отработали тогда в Сочи два концерта за абсолютно смешные деньги, но зато, весь год был полон концертов и заказов. Работа была целый год потом".

Антон Челноков, солист Цирка дю Солей: "Обычно на новый год я украшаю не елку, а пальму, так как летаю зимой в Таиланд. Но в этом году я буду любоваться живыми елками в горах уже украшенные самой природой – отмечаю наступление года Петуха в Сочи. Всем читателям Dni.Ru я желаю счастья, любви и приглашаю в феврале на мое шоу "Человек амфибия".

Актриса Алена Кравец, на женскую долю которой выпало в уходящем году множество испытаний, тоже поздравила любимое издание: "Даже взрослый человек в Новый год становится ребенком. Он как в детстве мечтает о подарках, о волшебстве и о елке, наряженной различными гирляндами, шарами, конфетами, и украшать символ нового года должна непременно пика или звезда. Пусть у вас все это будет вместе с достатком и теплом в доме!"

Певица Ирина Нельсон: "Наступает год Петуха, соответственно встречать его нужно в красном. Для меня это семейный праздник, но мы с нашим коллективом начнем праздновать с вечера на концертных площадках. К новогодним подарком отношусь очень бдительно, даже к сувенирам. Не люблю, когда дарят не нужное, или просто покупают все что попадает под руку. Поэтому я приобрела формочки под печенья и решила всему своему коллективу приготовить сладкие презенты. Буду печь петушков, ну и курочек заодно, потому что каждому я желаю обрести пару, если нет второй половинки, а если есть, то, чтобы все были счастливы и приносили радость друг другу весь следующий год".

Победитель "Битвы экстрасенсов" Мехди Эбрагими Вафа: "Уже несколько лет во время боя курантов я люблю смотреть в окно на заснеженный город и загадывать желание для себя и для других. Но я родом из Ирана, и "родной" Новый год у меня весной, в День весеннего равноденствия. Этот Новый год является первым, который когда-либо отмечали люди на Земле. Его в моей семье тоже принято отмечать. Вот такая интересная традиция сложилась у нас".

"В связи с наступающим 2017 меня часто просят дать свои прогнозы, высказать мнение относительного будущего. Так вот, я в этом плане настроен достаточно оптимистично. Хорошие результаты и во внешней политике страны и неплохие внутренние экономические показатели. Начнет "таять лед" в отношениях с Европой. И я по-прежнему считаю, что приоритетом для России должно оставаться развитие отношений с Азией. Я желаю всем, чтобы это исполнилось!", – сказал экстрасенс.