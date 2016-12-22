Подруга раскрыла трагедию Натальи Крачковской

Приятельница рассказала о последних годах жизни Натальи Крачковской. По словам женщины, сын и внук были безразличны к актрисе.

"Василий признавался, что ему не хватало внимания матери, что она, мол, пропадала на работе, а его воспитывала бабушка. Говорили об этом с Наташей. Несмотря на то, что поздно приезжала со съемок и репетиций, старалась каждую свободную минуту проводить с Васей, отдавала ему всю любовь, старалась все делать для него", – рассказала подруга покойной актрисы Надежда Носирова.

По словам женщины, Крачковская предчувствовала свою смерть. "Буквально за месяц до трагедии у нее начались разговоры о смерти, но я старалась отгонять от нее мрачные мысли. Помню, она как-то позвонила мне: "Приезжай, что-то мне так плохо, как никогда". И когда я к ней приехала, она сказала: "Когда меня не станет, то присмотри за моим Васькой", – сообщила приятельница актрисы.

Носирова поведала, что на похоронах невестка Наталья даже не попрощалась со свекровью. "Невестка ни разу ни в чем не помогла Наташе, даже не звонила, чтоб хоть из вежливости спросить, как дела", – отметила Надежда.

Зато сын рыдал. Носирова отметила, что на похоронах отсутствовал внук Крачковской Володя. Причем причина ей показалась странной – якобы болела дома собака, с которой некому было посидеть.

"Да и сам внук не очень-то жаловал Наташу своим вниманием. По телефону с ней всегда был резок: "Бабка, что тебе надо?" Тогда Наташа сильнее прижимала телефон к уху, чтобы не было слышно их диалог, потому что ей было стыдно. Вова, видимо, у своего отца научился так разговаривать. Когда Наташа звонила сыну: "Вася, Васенька...", тот отрезал: "Жива? Все. Мне некогда". После этих разговоров она плакала", – цитирует подругу актрисы "Собеседник".

Носирова была удивлена, что на поминки не были приглашены друзья и коллеги Крачковской. "Как только Наташи не стало, ее невестка сразу спохватилась: "Не знаешь, куда она браслет дела? Мешочек с бриллиантами?" Мне было противно это слушать! Как раз на поминках супруга Васи и учудила такое, что волосы дыбом у всех встали! Когда поминальный обед подходил к концу, она приподнялась из-за стола и начала красоваться: "Посмотрите, я же – Наталья Крачковская! Теперь буду за нее", – сообщила Носирова.

Женщина рассказала другую историю про невестку актрисы. Якобы та отдала некоторые вещи артистки историку моды Александру Васильеву. Носирова очень удивилась, узнав об этом. А потом стала ее ругать. Тогда невестка заявила, что Носирова злится потому, что сама хотела забрать вещи покойной. "Я сама дарила ей дорогие платья, красивые кофты, воротники из меха", – подчеркнула Носирова.

Женщина утверждает, что Василий Крачковский находится под влиянием своей супруги. Дескать, она настраивала его против родной матери. В заключение Носирова рассказала: "Сын Наташи ни на один день рождения, ни на один Новый год не позвонил маме и не поздравил ее. Как она говорила, что даже сквозь зубы не услышала от их семьи ни одного теплого слова в праздники. Наташа все же надеялась, что сын опомнится: "Как мне хотелось, чтобы затрещал телефон, а тут мой Васька говорит: "Мамочка..." Наташа часто вздыхала: "Эх, для кого я все делала? Им это все и так останется, а вот я-то им не нужна". И после этих слов она начинала плакать. Знаете, Наташа ушла из жизни с большой болью. Она даже жить не хотела. Помню, она мне говорила: "Не выдержит у меня сердце". И вот не выдержало, допекли ее своим безразличием... Наташа говорила: "Когда умру, посмотри, как они себя будут вести, потом мне расскажешь". Вот 24 ноября я и приехала на кладбище и все ей поведала".

Интересно, что сам Василий отрицает холодные отношения с матерью. "Володя был в другом городе, поэтому не смог приехать. Да, мой сын – парень достаточно резкий и мог вместо "бабушка" сказать "бабка", но это только в шутку! Я и сам иногда так называл свою маму. Знаете, с ней резко не поговоришь, потому что она в карман за словом не полезла бы и тоже ответила бы. Это неправда, что я ей мало уделял внимания. Практически каждый день заезжал к ней после работы, и Вова – после занятий в университете. У нас с мамой были прекрасные отношения. Меня вообще удивляют эти подробности, ведь мама никогда ни с кем не делилась ими. Разве что только с близкими подругами. Однако Надежду Носирову таковой я бы не назвал. В последний год они вообще с мамой не общались", – заявил мужчина журналистам.