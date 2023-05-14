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Суббота 13 мая

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Не "Полицейским с Рублевки" единым: самые захватывающие сериалы про ментов

Не "Полицейским с Рублевки" единым: самые захватывающие сериалы про ментов
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Список российских сериалов-детективов.

Сериал "Полицейский с Рублевки", главные роли в котором сыграли Сергей Бурунов и Александр Петров, стал настоящим хитом. Можно сказать, эта комедия затмила другое кино о ментах. Мы решили вспомнить другие сериалы про полицейских, которые в свое время полюбились миллионам телезрителей.

Глухарь (3 сезона). Этот детектив называют народным хитом 2000-х. Кинокритики хвалили сериал за сценарий, а исполнителя главной роли Максима Авериана – за хорошую актерскую игру. В "Глухаре" мы наблюдаем за буднями следователя вымышленного ОВД "Пятницкая" Сергея Глухарева и его друга из ДПС Дениса Антошина. На экране главный герой не только расследует криминальные дела, но и пытается не запутаться в служебном романе.

Убойная сила (6 сезонов). Тот сериал, который приковывал к дивану словно наручниками. Поклонники называют этот боевик легендарным кино про ментов и классикой российского телевидения. В центре сюжета – простые питерские милиционеры Игорь Плахов и Вася Рогов. Их играют Константин Хабенский и Андрей Федорцов соответственно.


Участок (2 сезона). Сериал с Сергеем Безруковым в главной роли, первые серии которого вышли в 2003-м, получил звание "русского народного детектива". В нем предстают простые люди, в которых каждый узнает либо себя, либо своих близких, родственников. Но основные события касаются трудолюбивого милиционера Павла Кравцова, сосланного на службу в деревню.

Ищейка (6 сезонов). В этом нашумевшем российском сериале зритель наблюдает за работой следователя, подполковника полиции Александры Ивановны Кушнир (ее играет Анна Банщикова), которая становится начальником уголовного розыска в небольшом причерноморском городке.

Мажор (4 сезона). Эта история про сына олигарха, который получил юридическое образование, но решил просто прожигать жизнь. Из-за одного весьма серьезного происшествия отец лишает главного героя всего и отправляет работать в полицию. Мажору приходится бок о бок вести дела с коллегами, которые его презирают. Сериал с Павлом Прилучным получил восторженные отзывы как критиков, так и зрителей.

14 мая 2023, 00:01
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ходченкова, Хабенский и не только: российские артисты ворвались в индустрию Голливуда

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via/globallookpress.com/www.globallookpress.com

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