Поклонники путают Рину Гришину с ее героиней из "Полицейского с Рублевки"

Рина Гришина безумно благодарна создателю сериала "Полицейский с Рублевки" Илье Куликову. Участие в проекте стало хорошим трамплином для карьеры артистки.

По словам Рины Гришиной, роль Алисы Рыбкиной подарила ей любовь зрителей. После выхода на экраны "Полицейского с Рублевки" девушку узнают на улице. Правда, прохожие частенько путают Рину с ее героиней и обращаются к ней как к Алисе.

Гришина уверена, что "Полицейский с Рублевки" стал народный проектом именно благодаря шоураннеру Илье Куликову. Ему удалось создать интересных героев, близких и понятных аудитории.

Отличительной чертой проекта является юмор, простой и ненадменный. "Зрители любят расслабиться и посмеяться, отдохнуть. Включая наш сериал, они знают, что получат это", – рассудила звезда сериала "Полицейский с Рублевки" в беседе с Teleprogramma.pro.

Рина отметила, что в пятом сезоне "Полицейского с Рублевки" создатели сделали акцент именно на комедийной части. Романтическая составляющая отошла на второй план. Хронометраж эпизодов тоже изменился: теперь они по 20 минут. Короткие серии удобны для зрителей. Добавим, что сериал "Полицейский с Рублевки" можно смотреть онлайн на видеосервисе PREMIER.