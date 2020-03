Вокалист Iron Maiden везет в Россию свое шоу

Брюс Дикинсон посетит Москву и Санкт-Петербург со своим шоу в поддержку автобиографической книги "Для чего эта кнопка?", которая впервые будет издана на русском языке

Брюс Дикинсон считается одним из самых легендарных музыкантов на планете. Десятки лет он посвятил созданию невероятных шоу и выступлениям в составе всемирно известной британской хэви-метал группы IRON MAIDEN, но и вне сцены его жизнь всегда была не менее насыщенной и эксцентричной. Брюс – настоящий эрудит, который преуспел во всем: и как пилот гражданской авиации, и предприниматель, и пивовар, и автор двух бестселлеров, и мотивационный оратор, и киносценарист, и радиоведущий, и телевизионный актер, и фехтовальщик мирового уровня.

В 2017 году была издана его автобиографическая книга "What Does This Button Do?", ставшая бестселлером по версии газеты New York Times и UK Times. Для ее продвижения Дикинсон провел в кинотеатрах по всей Великобритании несколько публичных чтений с последующими ответами на вопросы слушателей. С тех пор творческие вечера Брюса превратились в полномасштабное двухчасовое шоу, больше похожее на выступление стенд-ап комика и с успехом гастролирующее по всему миру. Особенным аншлагом оно было отмечено на крупнейшем мировом фестивале искусств Fringe в Эдинбурге летом 2018 года.

В первой части своего шоу Дикинсон предлагает зрителям взглянуть на его красочную жизнь, подобную поездке на американских горках, через призму юмора и сатиры. В устах умелого рассказчика впечатляющие истории оживают в сопровождении фотографий из личного архива артиста, а смелые и провокационные анекдоты добавляют шоу остроты и бунтарского духа. Вторая половина вечера полностью посвящена вопросам зрителей, порой причудливым, откровенным и странным, но не остающимся без импровизированных и остроумных ответов Брюса.

"Шоу Дикинсона прошло прекрасно… он отличный рассказчик… непревзойденный шоумен, и это выступление – тому подтверждение. Для фанатов IRON MAIDEN, рока и метала, авиации или в целом историй жизни интересных личностей шоу Дикинсона обязательно рекомендовано к просмотру" – Overdrive, Мельбурн, Австралия

"Вооруженный только своим юмором, шармом и простым показом слайдов Брюс Дикинсон представляет интимную сторону своей ослепительной жизни. Есть добросовестные мастера на все руки и творчески одаренные предприниматели. И еще есть Брюс Дикинсон, который играет в своей собственной лиге" – газета Aftonbladet, Швеция

"Невероятный фронтмен во всех смыслах этого слова, отличный артист и исполнитель, но мы и не знали, что он также выдающийся остроумный оратор!" – веб-сайт Red HardnHeavy, Испания

"Дикинсон был в огне, прогуливался по сцене, высмеивая себя безжалостно. И других. Чрезвычайно остроумный, как и следовало ожидать" - газета Morgunbladid, Исландия

В феврале 2020 года издательство АСТ выпустит автобиографию Брюса Дикинсона впервые на русском языке под названием "Для чего эта кнопка?". В честь этого события автор посетит Россию со своим шоу "Вечер с Брюсом Дикинсоном", где каждый зритель получит в подарок эксклюзивный экземпляр книги, лично подписанный Брюсом. Не упустите возможность провести вечер в компании одного из самых обаятельных рок-кумиров!

Стоит отметить, что шоу будет проходить на английском языке. Специально для зрителей предусмотрена возможность синхронного перевода. Это дополнительная услуга, приобретя которую, в день мероприятия перед входом в зал вы получите персональное устройство с наушниками. И тогда увлекательные истории Дикинсона зазвучат на русском языке благодаря профессиональным синхронным переводчикам. Для экономии вашего времени рекомендуем приобрести услугу заранее.

11 марта – ДК им.Ленсовета, Санкт-Петербург

12 марта – Vegas City Hall, Москва