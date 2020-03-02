Вокалист Iron Maiden везет в Россию свое шоу

Брюс Дикинсон считается одним из самых легендарных музыкантов на планете. Десятки лет он посвятил созданию невероятных шоу и выступлениям в составе всемирно известной британской хэви-метал группы IRON MAIDEN, но и вне сцены его жизнь всегда была не менее насыщенной и эксцентричной. Брюс – настоящий эрудит, который преуспел во всем: и как пилот гражданской авиации, и предприниматель, и пивовар, и автор двух бестселлеров, и мотивационный оратор, и киносценарист, и радиоведущий, и телевизионный актер, и фехтовальщик мирового уровня.
В 2017 году была издана его автобиографическая книга "What Does This Button Do?", ставшая бестселлером по версии газеты New York Times и UK Times. Для ее продвижения Дикинсон провел в кинотеатрах по всей Великобритании несколько публичных чтений с последующими ответами на вопросы слушателей. С тех пор творческие вечера Брюса превратились в полномасштабное двухчасовое шоу, больше похожее на выступление стенд-ап комика и с успехом гастролирующее по всему миру. Особенным аншлагом оно было отмечено на крупнейшем мировом фестивале искусств Fringe в Эдинбурге летом 2018 года.
В первой части своего шоу Дикинсон предлагает зрителям взглянуть на его красочную жизнь, подобную поездке на американских горках, через призму юмора и сатиры. В устах умелого рассказчика впечатляющие истории оживают в сопровождении фотографий из личного архива артиста, а смелые и провокационные анекдоты добавляют шоу остроты и бунтарского духа. Вторая половина вечера полностью посвящена вопросам зрителей, порой причудливым, откровенным и странным, но не остающимся без импровизированных и остроумных ответов Брюса.
"Шоу Дикинсона прошло прекрасно… он отличный рассказчик… непревзойденный шоумен, и это выступление – тому подтверждение. Для фанатов IRON MAIDEN, рока и метала, авиации или в целом историй жизни интересных личностей шоу Дикинсона обязательно рекомендовано к просмотру" – Overdrive, Мельбурн, Австралия
"Вооруженный только своим юмором, шармом и простым показом слайдов Брюс Дикинсон представляет интимную сторону своей ослепительной жизни. Есть добросовестные мастера на все руки и творчески одаренные предприниматели. И еще есть Брюс Дикинсон, который играет в своей собственной лиге" – газета Aftonbladet, Швеция
"Невероятный фронтмен во всех смыслах этого слова, отличный артист и исполнитель, но мы и не знали, что он также выдающийся остроумный оратор!" – веб-сайт Red HardnHeavy, Испания
"Дикинсон был в огне, прогуливался по сцене, высмеивая себя безжалостно. И других. Чрезвычайно остроумный, как и следовало ожидать" - газета Morgunbladid, Исландия
В феврале 2020 года издательство АСТ выпустит автобиографию Брюса Дикинсона впервые на русском языке под названием "Для чего эта кнопка?". В честь этого события автор посетит Россию со своим шоу "Вечер с Брюсом Дикинсоном", где каждый зритель получит в подарок эксклюзивный экземпляр книги, лично подписанный Брюсом. Не упустите возможность провести вечер в компании одного из самых обаятельных рок-кумиров!
Стоит отметить, что шоу будет проходить на английском языке. Специально для зрителей предусмотрена возможность синхронного перевода. Это дополнительная услуга, приобретя которую, в день мероприятия перед входом в зал вы получите персональное устройство с наушниками. И тогда увлекательные истории Дикинсона зазвучат на русском языке благодаря профессиональным синхронным переводчикам. Для экономии вашего времени рекомендуем приобрести услугу заранее.
11 марта – ДК им.Ленсовета, Санкт-Петербург
12 марта – Vegas City Hall, Москва