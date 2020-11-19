В Подмосковье поймали серийных автоугонщиков

С улицы Курыжова в подмосковном городе Домодедово злоумышленник угнал автомобиль российского производства с комплектом зимних шин. Завладев чужим имуществом он перегнал его в Реутов, который также находится в Московской области. Там в дело вступил второй член банды, который прикрепил к угнанной машине поддельные номера и увез ее уже на Глуховскую улицу в Егорьевске.

В конечном итоге обоих злоумышленников задержали, передает сайт "Подмосковье сегодня". Оказалось, что они причастны еще к трем аналогичным случаям. В отношении серийных угонщиков возбуждено уголовное дело.